Así quedó la tabla de posiciones del Mundial Femenino Sub-20 tras la victoria de Colombia

La Tricolor remontó un 0-1 y terminó imponiéndose 3-1 ante Costa Rica, resultado que la deja como líder del Grupo E. Foto: Conmebol

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La selección femenina de Colombia Sub-20 comenzó con pie derecho su participación en el Mundial de la categoría que se disputa en Polonia. La Tricolor remontó ante Costa Rica y terminó imponiéndose 3-1, luego de comenzar abajo en el marcador por un error de la arquera Luisa Agudelo. El resultado le permite al combinado nacional iniciar con tres puntos y quedar en la parte alta del Grupo E.

Costa Rica se adelantó a los seis minutos, cuando Sheika Scott aprovechó un fallo de Agudelo, quien calculó mal una pelota que picó y terminó superándola. Colombia reaccionó y encontró el empate al minuto 25. Después de una revisión del VAR, la árbitra sancionó penalti por una infracción sobre Valerín Loboa y Viáfara se encargó del cobro, engañando a la guardameta costarricense para establecer el 1-1. La Tricolor terminó mejor el primer tiempo y mostró mayor iniciativa ofensiva.

En el complemento, Colombia encontró la remontada al minuto 56. Mariana Silva apareció tras un centro desde el costado izquierdo y, después de que la arquera alcanzara a detener su primer cabezazo, la propia mediocampista siguió la acción para empujar el balón y poner el 2-1. La Tricolor tomó el control del encuentro y manejó la posesión con tranquilidad. A los 80 minutos llegó el tercero: tras un tiro libre desde el costado, Juana Ortegón mantuvo viva la pelota dentro del área y Catalina Cortés, quien acababa de ingresar, apareció para conectar de cabeza y sentenciar el 3-1. En el cierre, Colombia tuvo otro penalti por una falta sobre Loboa, pero Ortegón no pudo convertirlo.

Más temprano, Corea del Norte derrotó 2-0 a Portugal y abrió la jornada del Grupo E con una victoria. Con estos resultados, Colombia y Corea del Norte quedan en lo más alto de la zona con tres puntos y una diferencia de gol de +2. Sin embargo, la Tricolor aparece por delante gracias a sus tres goles a favor, frente a los dos que marcó el conjunto asiático. Costa Rica y Portugal, por ahora, no suman puntos.

Así será la segunda fecha del Grupo E

La segunda jornada se disputará el próximo jueves 10 de septiembre. Corea del Norte enfrentará primero a Costa Rica, desde las 8:00 de la mañana, hora de Colombia, mientras que la selección de Colombia se medirá con Portugal a partir de las 11:00 de la mañana. El encuentro podrá verse en Gol Caracol y a través de la aplicación ditu.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo F

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