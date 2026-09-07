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Colombia vs. Costa Rica, en vivo: siga el minuto a minuto del debut en el Mundial Sub-20

Las dirigidas por Carlos Paniagua disputarán su primer compromiso en el Mundial Femenino Sub-20 que se disputa en Polonia.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
07 de septiembre de 2026 - 03:19 p. m.
Las dirigidas por Carlos Paniagua disputarán su primer compromiso en el Mundial Femenino Sub-20 que se disputa en Polonia.
Las dirigidas por Carlos Paniagua disputarán su primer compromiso en el Mundial Femenino Sub-20 que se disputa en Polonia.
Foto: EFE - Juan Pablo Pino
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La selección femenina Sub-20 de Colombia debutará este lunes 7 de septiembre de 2026 en el Mundial de la categoría, que se disputa en Polonia. El combinado nacional enfrentará a Costa Rica, en un encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo E.

Colombia llega a la cita internacional después de conseguir su clasificación en el Sudamericano Sub-20 de 2026, torneo en el que terminó en la cuarta posición. Brasil se quedó con el título de la competencia y las colombianas aseguraron uno de los cupos para representar a Sudamérica en Polonia.

Siga acá el minuto a minuto de Colombia vs Costa Rica en el Mundial Femenino Sub-20

Actualización claveHace 5 horas

¿Qué pasó con Maithé López?

Una de las grandes referentes de la selección sub-20 femenina, Maithé López, todavía no se ha incorporado a la concentración del equipo y, por esa razón, no hace parte del once titular ni aparece entre las suplentes para el debut ante Costa Rica.

La jugadora del Vancouver Rise de Canadá es esperada en las próximas horas para sumarse al grupo y quedar a disposición del cuerpo técnico para los siguientes compromisos del Mundial.

Hace 5 horas

Corea del Norte ganó y es líder

La selección asiática, actual campeona del certamen, venció 2-0 a Portugal y se coloca líder del Grupo E parcialmente.

Actualización claveHace 5 horas

Las titulares de Colombia

¡Colombia ya tiene sus once! La Selección Sub-20 femenina saldrá a la cancha con Luisa Agudelo en el arco.

En defensa estarán Lina Arboleda, Mercedes Martínez, Fernanda Viáfara y María Torres. La primera línea de volantes la conformarán Isabel Weiner y Juana Ortegón, mientras que más adelante aparecerán Mariana Silva, Mariana Mosquera y Sintia Cabezas.

La referencia en ataque será Valerin Loboa, quien tendrá la responsabilidad de liderar al combinado nacional en este debut frente a Costa Rica.

Hace 5 horas

Convocadas y numeración de la selección de Colombia

Actualización claveHace 6 horas

Hora y dónde ver el partido

El debut de Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 podrá seguirse en televisión a través del Gol Caracol y Ditu. El partido se disputará desde las 11:00 de la mañana, hora de Colombia, en el estadio Miejski ŁKS de Łódź.

Actualización claveHace 5 horas

Corea del Norte le gana a Portugal

Corea del Norte vence parcialmente 2-0 a Portugal y, con este resultado, las asiáticas se ubican momentáneamente como líderes de la zona.

Corea del Norte llega a este Mundial como la actual campeona del certamen. El combinado asiático conquistó los títulos de 2006, 2016 y 2024, y comparte con Alemania y Estados Unidos el registro de tres campeonatos, siendo las selecciones más ganadoras de la historia de la competencia, que se disputa desde 2002 cada dos años.

Para Colombia, este torneo tiene como mejor antecedente el cuarto lugar conseguido en 2010. Además, en 2024 el país fue anfitrión del Mundial Sub-20 femenino. Ahora, la selección busca escribir un nuevo capítulo en Polonia.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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