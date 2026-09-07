Colombia vs. Costa Rica, en vivo: siga el minuto a minuto del debut en el Mundial Sub-20

Las dirigidas por Carlos Paniagua disputarán su primer compromiso en el Mundial Femenino Sub-20 que se disputa en Polonia. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

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La selección femenina Sub-20 de Colombia debutará este lunes 7 de septiembre de 2026 en el Mundial de la categoría, que se disputa en Polonia. El combinado nacional enfrentará a Costa Rica, en un encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo E.

Colombia llega a la cita internacional después de conseguir su clasificación en el Sudamericano Sub-20 de 2026, torneo en el que terminó en la cuarta posición. Brasil se quedó con el título de la competencia y las colombianas aseguraron uno de los cupos para representar a Sudamérica en Polonia.

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Una de las grandes referentes de la selección sub-20 femenina, Maithé López, todavía no se ha incorporado a la concentración del equipo y, por esa razón, no hace parte del once titular ni aparece entre las suplentes para el debut ante Costa Rica.

La jugadora del Vancouver Rise de Canadá es esperada en las próximas horas para sumarse al grupo y quedar a disposición del cuerpo técnico para los siguientes compromisos del Mundial.

La selección asiática, actual campeona del certamen, venció 2-0 a Portugal y se coloca líder del Grupo E parcialmente.

¡Colombia ya tiene sus once! La Selección Sub-20 femenina saldrá a la cancha con Luisa Agudelo en el arco.

En defensa estarán Lina Arboleda, Mercedes Martínez, Fernanda Viáfara y María Torres. La primera línea de volantes la conformarán Isabel Weiner y Juana Ortegón, mientras que más adelante aparecerán Mariana Silva, Mariana Mosquera y Sintia Cabezas.

La referencia en ataque será Valerin Loboa, quien tendrá la responsabilidad de liderar al combinado nacional en este debut frente a Costa Rica.

El debut de Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 podrá seguirse en televisión a través del Gol Caracol y Ditu. El partido se disputará desde las 11:00 de la mañana, hora de Colombia, en el estadio Miejski ŁKS de Łódź.

Corea del Norte vence parcialmente 2-0 a Portugal y, con este resultado, las asiáticas se ubican momentáneamente como líderes de la zona.

Corea del Norte llega a este Mundial como la actual campeona del certamen. El combinado asiático conquistó los títulos de 2006, 2016 y 2024, y comparte con Alemania y Estados Unidos el registro de tres campeonatos, siendo las selecciones más ganadoras de la historia de la competencia, que se disputa desde 2002 cada dos años.

Para Colombia, este torneo tiene como mejor antecedente el cuarto lugar conseguido en 2010. Además, en 2024 el país fue anfitrión del Mundial Sub-20 femenino. Ahora, la selección busca escribir un nuevo capítulo en Polonia.

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