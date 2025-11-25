Colombia lidera el medallero de los Juegos Bolivarianos 2025: así avanza la competencia

Jeison López está nominado al premio Deportista del Año de El Espectador y Movistar 2025. Foto: MinDeporte

El cuarto día de competencias en los XX Juegos Bolivarianos de Lima y Ayacucho 2025, fue memorable para Colombia. Sumó un total de 18 medallas de oro, suficiente para superar a Venezuela en el medallero y subirse a lo más alto de la tabla con un total de 67 metales, 27 de ellos de oro, 27 de plata y 13 de bronce.

Jeison López y Mari Leivis Sánchez (ambos medallistas olímpicos), junto con Yenny Sinisterra y Julieth Rodríguez, fueron los pesistas colombianos que se proclamaron campeones bolivarianos absolutos en la jornada en la que nuestro país conquistó ocho oros, tres platas y un bronce.

Queen Saray Villegas y Luis Rincón, como campeones, junto a la plata de Sebastián Cuéllar y el bronce de Lizsurley Villegas, cerraron la destacada participación nacional en la disciplina de BMX Freestyle este lunes en el Complejo Costa Verde.

“Veníamos con ganas de dar lo mejor de nosotras para llevarnos una medalla a casa. Ya conocíamos a las rivales a las que nos enfrentábamos en la final y también el parque, eso nos ayudó a planificar esta competencia”, afirmó Queen Saray Villegas, después de su prueba para MinDeporte. “Fue una jornada complicada, pero nos pudimos acomodar y lograr el resultado esperado”, añadió.

La piscina del Centro Acuático se tiñó del tricolor nacional gracias a una destacada jornada en la que se consiguieron cuatro oros, cinco platas y tres bronces, siendo los lugares más altos en el podio para Anthony Rincón, Laura Melo, Jasmin Pistelli y los dos relevos 4×100 metros combinado.

El squash nacional también cosechó múltiples medallas este lunes. Laura Tovar consiguió el oro en individuales, mientras que Lucía Bautista y Ronald Palomino alcanzaron los segundos lugares en sus respectivas ramas individuales.

Juana Rueda revalidó su título bolivariano en la pistola de aire al adjudicarse el primer lugar de la competencia con una puntuación de 236.9, destacando que Carlos Hernández, Iván López y Pedro Velasco consiguieron el bronce en la modalidad de equipos masculinos de rifle de aire.

El esgrimista olímpico en Río 2016 y París 2024 John Édison Rodríguez brilló en el Coliseo de Esgrima de la Videna al proclamarse campeón bolivariano en la modalidad de espada individual masculina.

Los E-Sports se despidieron de Ayacucho – Lima 2025 con la medalla de plata en Dota2 por parte de Andrés Robayo, Juan David Sandoval, Nicolás Aldana, Leonardo Arturo Sáenz y Juan David Quintero, junto al bronce de Ángel Felipe García en eFootball.

Durante la penúltima jornada de lucha, Andrea González (57 kg), Katherine Rentería (62 kg) y Tatiana Rentería (76 kg) sumaron tres bronces en la disciplina. Nuestro país alcanzó un total de seis medallas en la disciplina, siendo una de oro, dos de plata y tres de bronce.

Por otro lado, la arquería colombiana también tuvo actividad, siendo los más destacados en los individuales los semifinalistas: Jorge Enríquez (recurvo), Santiago Arcila (recurvo), Isabella Forero (recurvo), María Sepúlveda (recurvo), Daniel Muñoz (compuesto), Pablo Gómez (compuesto), Alejandra Usquiano (compuesto) y Mariana Rodríguez (compuesto).

Tras las dos primeras regatas en la disciplina de vela, Simón Gómez es parcialmente segundo en sunfish con cuatro puntos, siendo el séptimo lugar para Esteban Echeverría con 15. Por su parte, Andrey Quintero es parcialmente tercero en Ilca 7 con siete unidades.

Así va el medallero de los Juegos Bolivarianos

