Brasil viaja sin escalas rumbo a Catar 2022 al extender este jueves su marcha perfecta a siete triunfos consecutivos en la eliminatoria suramericana, seguido de la Argentina de Lio Messi que, aliviada tras conquistar la Copa América en julio, jugó sin presiones y despachó a Venezuela 3-1 en Caracas.

En esta séptima jornada, Ecuador presentó su candidatura a un boleto al Mundial al derrotar 2-0 a Paraguay y Colombia rescató un punto en la altura de La Paz que la pone en carrera para dar pelea por otro de los cuatro cupos directos a Catar-2022.

La seleçao ni siquiera frenó ante Chile y le ganó 1-0 en Santiago pese a que nueve de sus jugadores, varios de ellos titulares, no pudieron sumarse al plantel por la negativa de los clubes ingleses a ceder a sus futbolistas alegando largos períodos de aislamiento al regreso de Sudamérica por la pandemia del coronavirus.

El entrenador Tite se vio obligado a reformular su convocatoria y dejar en Inglaterra a habituales titulares como Thiago Silva (Chelsea), el arquero Alisson (Liverpool) y los delanteros Richarlison (Everton) y Gabriel Jesús (Manchester City).

De la mano de Neymar, la Seleçao en cambio camina con paso seguro hacia la cita máxima de 2022 y tras el triunfo ante Chile con gol de Everton Ribeiro al 64, espera a su archirrival Argentina el domingo en Sao Paulo para intentar tomarse revancha de la final de la Copa América.

Argentina, en el primer partido de Lionel Messi con la camiseta albiceleste después de pasar al París Saint-Germain, venció 3-1 a Venezuela con autoridad para mantenerse tras los pasos del líder Brasil. Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Ángel Correa marcaron los goles gauchos en el Estadio Olímpico de la UCV. Yeferson Soteldo salvó la honra local al convertir un penalti en el minuto 94.

Con goles de Renato Tapia y Giorgian De Arrascaeta, Perú y Uruguay igualaron 1-1 en el estadio Nacional de Lima, mientras que Colombia y Bolivia empataron por ese mismo marcador en La Paz. Róger Martínez puso en ventaja al equipo de Reinaldo Rueda y Fernando Saucedo logró la paridad a ocho minutos del final.

Ecuador, el gran beneficiando de la jornada, le ganó 2-0 en Quito a Paraguay, con tantos del zaguero Félix Torres y el delantero Michael Estrada.

Próxima fecha: Domingo 5 de septiembre

Brasil vs. Argentina; Ecuador vs. Chile; Uruguay vs. Bolivia; Paraguay vs. Colombia y Perú vs. Venezuela