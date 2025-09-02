Récord tras récord: la Premier League gastó 4.000 millones USD en fichajes

El centrocampista inglés del Newcastle United, #10 Anthony Gordon (C), disputa el balón con el centrocampista alemán del Liverpool, #07 Florian Wirtz (D), durante el partido de la Premier League inglesa entre Newcastle United y Liverpool en St James' Park en Newcastle-upon-Tyne, noreste de Inglaterra, el 25 de agosto de 2025. Foto: AFP - ANDY BUCHANAN

Los clubes de la Premier League gastaron 4.000 millones de dólares en el mercado de fichajes, superando en 650 millones de libras el récord precedente, según un informe del gabinete Deloitte publicado este martes, horas después del cierre del mercado.

Ese monto supone un poco más de la mitad (el 51%) del gasto en fichajes en el verano de 2025 de los cinco grandes campeonatos europeos (Inglaterra, España, Francia, Alemania e Italia), según el comunicado de Deloitte.

Ese porcentaje es cinco puntos superiores a la media de la parte de fichajes de la Premier con relación a las otras ligas en el último lustro.

El saldo neto de gastos de la Premier League (descontando los ingresos por ventas de jugadores) fue en 2025 de 1.600 millones de dólares, una cifra que supone más del doble respecto a 2024 763 millones de dólares y establece un nuevo récord, superando los 1.472 millones de dólares del verano de 2022.

Destaca también el aumento en gastos de casi 134 millones de dólares del Championship (segunda división inglesa), cuyos clubes han invertido en este mercado un total de 321 millones de dólares.

Los otros cuatro grandes campeonatos europeos registraron en conjunto más ingresos que gastos, con un saldo positivo de media de 105 millones de dólares.

La Premier League, la mejor liga del mundo

LaLiga española registró un saldo positivo de 46 millones de dólares, la Serie A de 105, la Bundesliga 209 millones y la Ligue 1, 355 millones de dólares.

Este récord de gastos de la Premier League por tercer año consecutivo “envía una fuerte señal de que, a pesar del gasto moderado en el resto del continente, los clubes (ingleses) no tienen planes de reducir sus inversiones en el producto del campo de juego”, indicó Tim Bridge, de Deloitte.

“Con más equipos ingleses que nunca compitiendo en competiciones europeas, más que cualquier otra liga en Europa, los clubes de la Premier League buscan atraer al mejor talento y consolidar aún más la liga como la más competitiva en el fútbol mundial”, añadió.

Los principales fichajes de las ligas europeas

Inglaterra: el rey Midas europeo

La Premier League movió montañas de dinero durante este verano: Liverpool (Isak, Wirtz, Ekitike, Frimpong), Arsenal (Zubimendi, Madueke, Gyökeres, Eze), Manchester City (Aït-Nouri, Reijnders, Cherki y Donarumma), Chelsea (Delap, Pedro, Estevao, Garnacho), Manchester United (Cunha, Sesko, Mbeumo) han sido las principales locomotoras.

Más de tres mil millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt, a los que se sumó en el último la espectacular operación de Isak, por el que el Liverpool pagará al Newcastle una cantidad estimada en 145, que podría subir cinco millones de euros más por las bonificaciones. Lo que lo hace el fichaje más caro en toda la historia del fútbol inglés.

En el último día en Inglaterra también hubo otras operaciones destacadas, especialmente las llegadas como cedidos del francés Randal Kolo Muani al Tottenham desde el PSG y del ecuatoriano Piero Hincapié al Arsenal desde el Bayer Leverkusen.

España: madrileños se refuerzan, Barça se aprieta el cinturon

En final de ciclo, Real Madrid ha renovado su plantilla de la mano de su nuevo entrenador Xabi Alonso: los jóvenes defensores españoles Dean Huijsen y Álvaro Carreras, el lateral inglés Trent Alexander-Arnold, y sobre todo, el talentoso volante argentino Franco Mastantuono.

Muy activo en el ‘mercato’ (siete incorporaciones, cerca de 175 millones gastados), Atlético de Madrid ha reforzado todas sus líneas, con las llegadas de Álex Baena, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Giacomo Raspadori, David Hancko, Marc Pubill y Matteo Ruggeri.

En el último día del mercado se añadió a la lista del Atlético el delantero argentino Nico González, cedido por la Juventus.

El Barça, cuya situación económica sigue siendo precaria, no ha tirado tanto de talonario pero aun así ha logrado hacerse con el arquero catalán Joan Garcia, y con la cesión del delantero del Manchester United Marcus Rashford.

Este lunes, los dos clubes de la capital de Andalucía reforzaron a lo grande su ataque: el Sevilla fichó por una temporada al chileno Alexis Sánchez y el Betis al brasileño Antony hasta 2030.

Alemania: Bayern cambia su ataque

El Bayern compensó las salidas en su sector ofensivo -Thomas Müller (Vancouver), Leroy Sané (Galatasaray), Kingsley Coman (Al-Nassr) y Mathys Tel (Tottenham)- con la llegada del colombiano Luis Díaz procedente del Liverpool.

Para reforzar el ataque, el Bayern cerró este lunes la llegada como cedido del senegalés Nicolas Jackson, del Chelsea.

El Bayer Leverkusen, en plena renovación interna, destituyó este lunes a su entrenador Erik ten Hag (sustituto de Xabi Alonso) y anunció el fichaje del volante argentino ‘Equi’ Fernández.

Italia: AC Milan y Nápoles protagonistas

La Serie A atrajo para sorpresa general a dos grandes nombres del fútbol europeo en los últimos lustros: luego de haber ganado todo en el Real Madrid, Luka Modric, de casi 40 años, fichó por el AC Milan, mientras que Kevin De Bruyne, finalizado su contrato con Manchester City, recaló en el Nápoles.

Ambos clubes, Milan y Nápoles, se han mostrado particularmente activos y han hecho enormes inversiones.

El Milan añadió además este lunes al mediocampista francés Adrien Rabiot, del Marsella, y el Nápoles se hizo con el atacante danés Rasmus Hojland, que llega cedido por el Manchester United pero con una obligación de compra posterior.

Francia: Rabiot se va, Donnarumma también

Las últimas horas del mercato en Francia estuvieron marcadas por el futuro de dos de las estrellas del campeonato: Gianluigi Donnarumma y Adrien Rabiot.

Apartado en el Marsella tras una pelea con un compañero después de un partido a mediados de agosto, Rabiot se fue finalmente al AC Milan.

Los marselleses compensaron el lunes haciéndose con el defensa del Inter de Milán Benjamin Pavard.

El caso de Donnarumma se resolvió este martes tras ser anunciado por el Manchester City.

