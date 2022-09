Carlos Cuesta: “Néstor Lorenzo muestra una gran seriedad”

Salomón Rondón (c) de Venezuela disputa el balón con Carlos Cuesta de Colombia, en un partido de eliminatorias. Foto: EFE - Rayner Peña

Carlos Cuesta, central de la selección de Colombia y del Genk, de Bélgica, habló con los medios de comunicación en Nueva York sobre su nuevo llamado al combinado nacional, la llegada de Néstor Lorenzo, la influencia de José Pékerman y lo que será el partido amistoso contra Guatemala el próximo sábado.

“Es el comienzo de un nuevo proyecto, comienza desde ya a sumar partidos, minutos y encontrar una identidad de juego para los próximos años. Sabemos que estar en la selección es de un tiempo corto, así que cada partido es una oportunidad de encontrarnos a nosotros y darle la certeza al entrenador de que estamos para competir”, comentó el zaguero de 23 años sobre el comienzo de la era Lorenzo.

Justamente, Cuesta opinó sobre los primeros días bajo el mando del estratega argentino y aseguró que: El entrenador tuvo un acercamiento con nosotros y nos habló de lo que quiere en su idea de juego, de que está atento a cada uno, de lo que mostramos con el trabajo, que está pendiente del día a día. Hay que esperar en cada jornada lo que él quiere. Es difícil decirlo porque lleva pocos días, pero desde ya muestra una gran seriedad”.

Aunque el central no estuvo en la era Pékerman, sí habló de la influencia que dejó en el grupo y en la identidad que quiere imprimir Lorenzo, que, recordemos, fue su asistente técnico en la selección nacional. “No estuve en la era del profe Pékerman, pero sí puedo asegurar que hay muchos compañeros de experiencia en un grupo que compartieron con él. El profe Lorenzo ya los conoce y sabe como jugadores lo que podemos dar y mejorar, así que esa huella que se construyó en su momento, y que puede mantenerse ahora con su llegada, nos puede hacer bien”.

Finalmente, Cuesta habló de sus virtudes y su aporte a la selección: “Yo me puedo adecuar a lo que un entrenador o cuerpo técnico decida, es lo que hoy en día el fútbol decide, lo hice en Colombia y por qué no hacerlo en otro club o en la Selección. Es solamente de trabajo, algo que me siento capaz de hacer. (...) Mi fuerte es el liderazgo y salida del equipo, darle claridad y seguridad, así que estar en Selección es siempre mejorar lo que ya tengo, llevarlo a un nivel más alto y aprender de otros compañeros con más experiencia”.

