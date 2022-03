Colombia, a cerrar con broche de oro el sudamericano

La selección femenina sub 17 de Colombia obtuvo su pase al mundial de India el pasado miércoles, cuando venció 3-0 al combinado de Chile. / FCF

Difícil hablar de favoritas. Brasil y Colombia llegan a la final del sudamericano sub-17 con un rendimiento parejo. Ambas escuadras registran los mismos puntos, y en diferencia de gol, aunque las cariocas tienen un mejor número a favor, el desempeño de ambas selecciones se ha mantenido. Verse como iguales y afrontar el partido mirándose a la misma altura es una mentalidad que siempre se debería tener, que a veces nos ha cobrado factura y hoy puede ser indispensable para cerrar con broche de oro la participación de la tricolor en el torneo, pues el objetivo de clasificar al mundial de la categoría en India ya se logró.

“Estamos motivadas, sabemos el gran partido que se nos viene. Conocemos nuestro potencial y el talento para afrontarlo. Con nuestro psicólogo, hemos tenido varias charlas y conversatorios, hemos trabajado esa parte mental (...) Cumplimos uno de los objetivos que era clasificar al Mundial, pero no hemos llegado a donde queremos. Desde el principio nos propusimos quedar campeonas. No estamos relajadas ni confiadas. Sabemos que podemos ganarlo”, dijo Cristina Motta, defensora de Colombia en rueda de prensa.

Son veinte goles a favor y apenas uno en contra para Colombia, que cuenta con Linda Caicedo, delantera de Cali y una de las goleadoras del sudamericano, con cinco tantos. Números que reafirman el proceso de la sub-17 y el buen ambiente y la comunicación que se vive entre las jugadoras. La posesión de balón en campo contrario; el volumen ofensivo, producto de la superioridad numérica en el área rival; la velocidad de futbolistas como la atacante azucarera o Karla Torres y la visión de Gabriela Rodríguez han sido pilares en la identidad de juego de las dirigidas por Carlos Paniagua, quien se siente orgulloso del equipo que ha conformado y de la osadía con la que salen a la cancha.

“Estoy muy orgulloso de este grupo de jugadoras que, con valentía, coraje y profesionalismo, han sacado estos resultados. Vamos a hacer todo lo posible para llevarnos el trofeo a Colombia”, dijo el técnico colombiano.

Sobre el rival, Michael Flórez, asistente técnico de Colombia, comentó que “es un muy buen equipo; pero, con la ayuda de todo el material en vivo que hemos podido recopilar, vemos que no están acostumbradas a no tener el balón y es a eso a lo que le apuntamos. Hay que tener precauciones, pero no hay que tener miedo. Sabemos que tiene un triángulo muy fuerte en la mitad de la cancha y es ahí donde se definirá el partido, hemos trabajado con las jugadoras para contrarrestar eso y sacarle provecho”.

Brasil, al igual que Colombia, llega a la final con 18 puntos de 18 posibles. Por diferencia de goles, las cariocas llegan mejor, pues tienen 32 a favor y ninguno en contra. Jhonson y Aline son las jugadoras de las que más deberá cuidarse la tricolor, pues son las goleadoras del campeonato (por encima de Linda Caicedo), con nueve y seis goles tantos, respectivamente.

“Las jugadoras son conscientes de la fortaleza del rival, con mucho gol. Tenemos que contrarrestar esa circulación de juego. La vía es esa: contrarrestar ese triángulo y evitar que conecte con las jugadoras de adelante, aseguró Flórez, quien también reconoció que Colombia “es un grupo que se sabe adaptar a diferentes escenarios en cada juego. Sabemos gestionar el balón y nos hemos adaptado en diferentes bloques cuando el rival tiene la pelota. Son mujeres que se sincronizan bien. Hemos sido fuertes”.

Brasil buscará su cuarto título en el sudamericano sub-17, pues en las versiones de 2010, 2012 y 2018 logró coronarse campeón del certamen. Colombia, por su parte, quiere obtener su segunda corona, pues ganó en 2008, año en que se jugó la primera edición del evento.

“Todas somos referentes, todas tienen su experiencia y aportan en su posición. Tranquilidad, responsabilidad y diversión ante todo. Esperamos que podamos lograr el objetivo de la mano del cuerpo técnico y las compañeras (...) La ilusión está altísima, quiero ser campeona sudamericana y quiero ir al Mundial”, concluyó Linda Caicedo, gran figura de Colombia.

Un partido para redondear lo demostrado este mes. El objetivo de ir a India a jugar el mundial de la categoría, del 11 al 30 de octubre del presente año, ya está cumplido, pero continuar el proceso y la preparación para la cita orbital con el título del sudamericano sería un aliciente importante para las jugadoras de Colombia, quienes desde un principio han dado ejemplo de la importancia de la unión y la mentalidad como complementos de los trabajos en lo técnico y lo táctico.