“Colombia debe jugar tranquila y esperar la oportunidad de concretar”, Nelson Abadía

Abadía dirige a la selección mayor desde 2017.

Por primera vez en la historia, una selección de Colombia llega a la final de un campeonato mundial. Esta hazaña está a cargo del equipo femenino Sub 17, que luego de vencer en la tanda de penales a Nigeria consiguió un cupo para el partido final. Será este domingo 30 de octubre a las 9:30 de la mañana ante España. Como previo al duelo, Nelson Abadía, técnico de la selección de mayores, conversó con El Espectador.

Abadía, en una de las escalas del viaje que realizó a Australia y Nueva Zelanda para visualizar estadios y campos donde jugarán la selección femenina de mayores el próximo año, en el mundial, contó el proceso que empezó hace cuatro años con las tres categorías del equipo nacional. Además habló de cuál ha sido el papel que ha desempeñado el fútbol aficionado, cómo se integró el profesor Carlos Paniagua a este proceso y cuáles son esas fortalezas que ve en el plantel Sub 17. Entre risas, aseguró que no se atreve a dar un resultado, pero confía en que van a ganar ese partido final.

Desde hace cuatro años asumió el proceso de las tres categorías de la selección Femenina de Colombia, ¿cómo inició ese proceso?

Fue un proyecto que se pasó a Federación, el Comité Ejecutivo aprobó, apoyó y respaldó todo lo que fue ese trabajo que comenzamos hace cuatro años con todas las categorías. Empezamos con una idea clara de ir haciendo un proceso metodológico, categoría a categoría, de acuerdo a las necesidades de lo que es una selección, e ir dejando una huella clara de lo que es el fútbol que se exige para estar en torneos Conmebol, en fecha FIFA, en torneo FIFA y en ciclo Olímpicos. Ya teníamos claro qué teníamos que hacer y, sobre eso, comenzamos a trabajar. Después de cuatro o cinco años se están dando los frutos.

¿Cuál era el objetivo de ese proyecto?

La estrategia la comenzamos primero buscando una identidad de juego, un estilo que fuera acorde a lo que es la idiosincrasia de nuestro país, a lo que es el fútbol de nuestro país, a lo que ha puesto a Colombia en un contexto importante. Es un estilo de juego sin perder el oficio y sin perder la esencia de lo que son ellas como jugadoras, pero teniendo claro de que hay que tener mucha responsabilidad para esta clase de torneos.

El enfoque que se le dio a la prejuvenil es igual que con las mayores y tuve la grata fortuna de tenerlas a todas a edades muy tempranas, desde los 13 años más o menos. El 90% de la selección Sub 17 son las jugadoras que ya venían dentro de ese proceso de selección y se les ha enfatizado mucho en lo que es ese fútbol especializado para esta clase de torneos, como el Mundial que se está disputando en India.

Algo fundamental en este proceso es la parte formativa. Cada vez vemos más semilleros de fútbol femenino

Aprovecho para resaltar el trabajo que se viene realizando desde la parte formativa, principalmente la labor de la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol) que nos da esa oportunidad de tener toda esta cantidad de jugadoras que vienen participando en torneos desde los 13 años. Además de la competencia que pueden tener en las diversas ligas.

Tratar de que las jugadoras puedan disputar partidos en otras categorías diferentes a las de ellas hace parte de la estrategia. Por ejemplo, Linda Caicedo y Gabriela Rodríguez compitieron con el equipo de mayores en Copa América, con la Sub 20 el Mundial de Costa Rica y ahora con la Sub 17 el Mundial de India.

Gracias a Dios hemos tenido esa fortuna de que combinen su proceso. Luisa Agudelo estuvo con nosotros en mayores, también Ana María Guzmán. Tenemos el caso de Linda y Gabriela Rodríguez, quienes nos acompañaron en Copa América. Yésica Muñoz de igual forma ha podido jugar. Hay una serie de futbolistas que, tanto de Sub 20, como de pre juvenil, han estado en ciclos mayores. Este proceso es el que le da a ellas más experiencia, les da más capacidad para afrontar esta clase de torneos y hace que adquieran unas condiciones y características importantes en la cancha. Este recambio les da una solidez importante a cada una.

Hablemos del técnico Carlos Paniagua, ¿cómo fue su integración al proceso que usted venía adelantado con las tres categorías?

El profesor Paniagua llegó a integrar este proceso a comienzo de 2022 y fue canalizando todo el trabajo que ya habíamos adelantado en los últimos tres o cuatro años. Ha traído muy buenos resultados, ahora con la Sub 17, pero también realizó un trabajo valioso con la Sub 20 en el Mundial que disputaron en Costa Rica. No he podido hablar casi con él en este torneo por el cambio de horarios, él en India y yo en Australia, viendo los estadios y las canchas para el Mundial que se nos viene el otro año con las mayores.

Ya hablando de las jugadoras de la Sub 17, ¿Cómo ha visto la participación de ellas en el Mundial?

Las jugadoras nuestras, a quienes conozco desde hace cuatro años, las he visto con mucha la solidez mental y lo han demostrado en los momentos decisivos. La motivación que se despertó en cada partido a través de cada triunfo y el trabajo que hicieron también con el profesor Carlos Paniagua es importante. Es fundamental resaltar que todos estos frutos que ha tenido el fútbol femenino colombiano, a través de sus tres categorías, se deben a la continuación de un proceso. Nos falta ese plus de los equipos profesionales para redondear todo lo que es el andamiaje del fútbol femenino en Colombia.

¿Cuál es ese factor diferencial que tienen las jugadoras colombianas Sub 17?

Tienen mucha capacidad técnica. En la parte de arriba contamos con jugadoras de desequilibrio. Se ve una solidez en la parte defensiva. Son futbolistas que han venido creciendo a través de este tiempo y de los torneos. Además, esa transición rápida de salir al ataque a veces lo hacemos en transiciones y otras en contraataques, pero aprovechando mucho la fortaleza de las jugadoras que tienen arriba y la solidez de defensa con Stefanía Perlaza y Mary José Álvarez, quienes ha sido importante en estos dos últimos juegos. Esta final es un estímulo más para el fútbol femenino colombiano.

¿Tiene alguna recomendación para el equipo en este final que se juega ante España?

Las jugadoras tienen una experticia importante. El hecho de haber trabajado y jugado con las mayores les da otra imagen, un plus para esta categoría. Colombia debe hacer lo mismo que ha venido haciendo jugar tranquila, con sapiencia, esperar la oportunidad de concretar. Usar la fortaleza mental que ha sido valiosa en los últimos encuentros. Creo que lo que ha hecho nuestro fútbol es muy, muy loable y es una demostración clara de que la capacidad que tiene la futbolista colombiana.

¿Se atreve a dar un marcador?

(Risas) Que ganemos.

