Colombia en el Mundial Femenino: carta de Luz María Peña a Carolina Arias

A la izquierda, Carolina Arias, jugadora de Colombia y de Junior; a la derecha, Luz María Peña, pionera del fútbol femenino en nuestro país. Foto: Archivo Particular

Me place y es un orgullo haber sido integrante de tan distinguida Selección y ser pionera del Fútbol Femenino en Colombia. No fue fácil, pero tampoco imposible realizar mis sueños de niña, tener que salir de mi pueblo y dejar la familia fue duro, más cuando llegas a otros lugares de Colombia y fuera de este país que no conoces.

Puede leer: Colombia en el Mundial Femenino: carta de Lina Quintero a Lorena Bedoya

No sé si me reflejo en ti, en esta época, porque estás en mí equipo del alma: “Junior”. Yo llegué a un torneo a San Gil – Santander, de microfútbol y fue ahí donde me di a conocer, me invitaron a jugar fútbol y representar a Santander en los torneos nacionales. A raíz de esa invitación, fui seleccionada para ese entonces y orgullosa siempre estaré, pero hoy en día me siento dichosa de ustedes porque lograron lo que nosotras no pudimos (ir a un mundial) y te felicito por ser una mujer muy dedicada, decidida, y sobre todo entregada al fútbol.

Le puede interesar: Colombia en el Mundial Femenino: carta de Sandra Ortíz a la selección

Doy gracias a Dios por permitir ver estos resultados tan maravillosos de nuestra Selección, un mundial es el logro que puede tener un integrante del fútbol, disfrútalo, vívelo, y de parte mía le das mis mejores energías a todo el plantel de la Selección, que este mundial sea lo mejor para ti, para todos y nuestro país.

¡Que viva el fútbol Femenino en el mundo!

Att: LUZ MARIA PEÑA SILVERA

(Integrante de la Selección Colombia Femenina del año 1998)

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador