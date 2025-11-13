Logo El Espectador
Deportes
Selección Colombia
Colombia contra Francia, el examen más duro en el Mundial Sub-17

Con los recuerdos de las gestas de las selecciones de 2003 y 2009 como inspiración, la tricolor enfrenta a Francia en un choque que puede abrir una nueva página para la cantera nacional.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
13 de noviembre de 2025 - 11:57 p. m.
Foto: EFE - RICARDO MALDONADO ROZO

La selección sub-17 de Colombia se juega mañana, en Doha, su paso a los octavos de final del Mundial de Catar. El rival es la selección de Francia, una potencia con historia y...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Colombia vs. Francia

 

