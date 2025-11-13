Colombia contra Francia, el examen más duro en el Mundial Sub-17

Con los recuerdos de las gestas de las selecciones de 2003 y 2009 como inspiración, la tricolor enfrenta a Francia en un choque que puede abrir una nueva página para la cantera nacional.
La selección sub-17 de Colombia se juega mañana, en Doha, su paso a los octavos de final del Mundial de Catar. El rival es la selección de Francia, una potencia con historia y...
Por Juan Carlos Becerra
