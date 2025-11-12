Logo El Espectador
Colombia vs. Francia: hora, canal y dónde ver en vivo el duelo del Mundial Sub-17

La tricolor buscará este viernes el paso a octavos del Mundial, en un duelo contra los galos que pondrá a prueba su carácter y evolución.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
12 de noviembre de 2025 - 06:15 p. m.
Miguel Solarte celebra su gol con Colombia en el Mundial Sub-17.
Miguel Solarte celebra su gol con Colombia en el Mundial Sub-17.
Foto: FCF
La selección de Colombia afrontará este viernes un nuevo reto en el Mundial Sub-17 de Catar 2025.

Luego de sellar su clasificación con una sólida victoria 2-0 contra Corea del Norte, el equipo dirigido por Fredy Hurtado buscará prolongar su buen momento cuando se mida en los dieciseisavos a Francia, una de las potencias del certamen y líder del Grupo K.

La tricolor llega invicta y con sensaciones positivas tras una fase de grupos en la que mostró orden, equilibrio y eficacia en los momentos determinantes.

Con cinco puntos —producto de los empates 1-1 contra Alemania y 0-0 frente a El Salvador, además del triunfo frente al conjunto asiático—, Colombia se ubicó segunda en su zona y décima entre los mejores segundos del torneo.

Francia, el rival de los dieciseisavos

El duelo contra Francia promete ser de alta exigencia. El conjunto europeo cerró la fase inicial con una victoria 2-0 sobre Chile, un empate sin goles ante Canadá y una derrota 1-0 frente a Uganda, resultados que lo dejaron como duodécimo entre los líderes de grupo. Los galos se destacan por su intensidad, juego físico y amplitud ofensiva.

El partido se disputará este viernes en el Aspire Zone, escenario que ha albergado varios de los encuentros más atractivos del campeonato. El ganador del duelo se enfrentará en octavos contra Brasil o Paraguay.

Para el combinado nacional, será la oportunidad de seguir haciendo historia en la categoría y consolidar el proceso de una generación que ha mostrado carácter, madurez y una identidad competitiva capaz de ilusionar al país.

Colombia vs. Francia: hora, canal y dónde ver en vivo el duelo del Mundial Sub-17

TV: Gol Caracol HD2, ditu y el minuto a minuto por El Espectador.

Hora: viernes 14 de noviembre a las 8:30 a.m.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

