Para hacer historia también hay que saber caer: Colombia perdió, pero pasó a octavos

Catalina Usme (derecha) disputa el balón con Zineb Redouani, en el partido entre Colombia y Marruecos por el Mundial Femenino. Foto: EFE - RICHARD WAINWRIGHT

Quizá podría decirse que el deporte obliga a quienes lo practican a saber diferenciar entre la seguridad y la humildad. Una cosa no excluye la otra. Hay que apuntarle a hacer historia, y para hacerla hay que saber sortear el momento en que la trama obliga a enfrentar las dificultades. El domingo no eran campeonas del mundo por ganarle a Alemania, y hoy no son una decepción por caer contra Marruecos. De hecho, si hay un equipo revelación en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, ese es el africano.

Desde el primer minuto las marroquíes hicieron saber que estaban en Perth con la intención de hacer lo que pocos logran, que es debutar en un Mundial y alcanzar los octavos de final. Una victoria las acercaba a esa hazaña. Sin embargo, del otro lado algo se los impedía. Aunque las africanas tuvieron siempre la iniciativa, su clasificación dependía no solamente de su triunfo, sino de lo que pasara en el juego entre Corea del Sur y Alemania.

Colombia sufrió, aunque siempre mantuvo el primer lugar del grupo H. Los otros tres equipos mantenían en suspenso la definición del grupo. Mientras Corea ganaba de manera tempranera a Alemania y daba la sorpresa, Colombia padecía la falta de profundidad y la iniciativa de Marruecos, que no tuvo el balón, pero sí las opciones de gol, que se quedaron en opciones gracias a Catalina Pérez, la guardameta que ha sido referente del combinado nacional y que tiene la gracia de su lado tras confirmarse en estos días su llegada al Werder Bremen y a la Bundesliga alemana.

Alemania empataba el partido gracias a Alexandra Popp. Colombia seguía primera. Marruecos seguía en lo suyo. Sin el balón no sufrió. Cuando lo tuvo exigió a Colombia, que era solidaria y aplicada en defensa, pero sin ideas en ataque. La presión de las dirigidas por Nelson Abadía no faltó. Todo parecía estar controlado. Pero en los últimos segundos del primer tiempo una falta de Daniela Arias en el área de la selección nacional provocó un penalti que fue atajado por Pérez, pero que en el rebote y en una segunda jugada igual llegó el primer tanto del partido por medio de Anissa Lahmari.

Hubo polémica por una invasión de área de una jugadora de Marruecos. Sin embargo, la norma indica que no se repite el cobro si el gol nace de una segunda jugada en el rebote.

Colombia mejoró en la segunda parte. La idea era terminar en el primer lugar. Aunque en octavos ya empiezan a jugar también otros factores, a priori puede resultar más favorable enfrentar a Jamaica -segundo del grupo F-, que a Francia -que terminó en el primer puesto de ese grupo-.

Se vieron más activas Linda Caicedo, Leicy Santos, Catalina Usme y Mayra Ramírez. En contragolpes y con presión alta llegaron las opciones de anotar de las colombianas, que con su intensidad hicieron figura a Khadija Er-Rmichi, que en más de una ocasión ahogó el grito de gol.

Una de las malas noticias, además de la derrota, es la ausencia de Manuela Vanegas, que por amarilla se perderá el partido de octavos de final. La defensora de 22 años, que no solo aporta en su rol, ha sido determinante en el juego ofensivo de Colombia, pues en tres de los cuatro goles que han anotado ha participado la jugadora de la Real Sociedad.

No hay mucho más que decir. Colombia insistió, pero no tuvo la claridad necesaria para empatar. Hay que tener seguridad para no confiarse, pero también para saber levantarse. Y en ambas se necesita humildad para reconocer los errores y seguir trabajando con los pies en la tierra. “Venimos a jugar siete finales”, dijo Leicy Santos. Perdieron una. Y se podía perder aunque la frase no sea ideal. Y la suerte igual estuvo del lado del combinado nacional, que terminó en el primer lugar en un grupo que dio la sorpresa al dejar por fuera a Alemania, bicampeona del mundo, y darle la clasificación a Marruecos, las debutantes.

¿Cuándo y contra quién jugará Colombia en los octavos de final del Mundial Femenino?

Al terminar en el primer lugar del grupo H, la selección de Colombia enfrentará a Jamaica el martes 8 de agosto a las 3:00 a.m..

