“Colombia tiene que ser protagonista en el Mundial sub-20″: Néstor Lorenzo

La selección sub-20 de Colombia consiguió su primer triunfo en el Mundial de Argentina. A pesar de que Israel se fue arriba en el marcador a través de un gol de Dor David Turgeman desde el punto penalti, la tricolor remontó con un tanto de Óscar Cortés, desde los doce pasos, y con otro de Gustavo Puerta, en el ocaso del partido en el estadio Ciudad de La Plata.

“Quedan sensaciones muy buenas y otras por mejorar, pero creo que es un balance positivo. A esta selección siempre se le ha caracterizado por su valentía, su esfuerzo y su carácter. Creo que hoy se vio demostrado dentro de la cancha”, aseguró el capitán Gustavo Puerta luego del partido.

“Creo que en el primer tiempo sufrimos un poco el no presionar bien. Entonces, eso hay que mejorarlo para el próximo partido, para hacer un mejor encuentro. Yo lo sentí muy bien, quedan cosas por mejorar, pero poco a poco y paso a paso vamos consiguiendo todos los objetivos”, agregó el mediocampista.

En el encuentro también estuvo presente el entrenador argentino Néstor Lorenzo, quien está a cargo de la selección de mayores de Colombia.

“Un partido muy difícil, de pronto el inicio de una competencia así es difícil porque los equipos no salen con su mejor potencial. El primer tiempo costó mucho y en el segundo, Colombia hizo los méritos para llevarse el triunfo”, aseguró Lorenzo.

“Hay que destacar la reacción que tuvo y el pararse un poquito más adelante en el segundo tiempo; eso hizo que volteará el resultado. De pronto en el primer tiempo esa presión no se hizo de la mejor manera. (...) Todo el Mundial me está sorprendiendo. Hay gran nivel de varios equipos que uno no tenía en cuenta. Israel hoy me sorprendió. Colombia tiene que ser protagonista”, agregó el argentino.

Los próximos encuentros de la selección sub-20 de Colombia será el miércoles frente a Japón (4:00 p. m.) y el sábado ante Senegal (4:00 p. m.). Los partidos serán transmitidos por la señal abierta de Caracol Televisión.

