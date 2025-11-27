Colombia vs. Bolivia: hora y dónde ver el juego de las Eliminatorias femeninas

Bolivia llega golpeada y sin puntos, mientras Colombia busca sostener su liderato en la altura con la confianza de su buen arranque. Foto: AFP - RODRIGO BUENDIA

La selección femenina de Colombia femenina debe afrontar en la altura el desafío de sostener un inicio perfecto en la CONMEBOL Liga de Naciones, esta vez en una plaza históricamente compleja: el estadio Hernando Siles de La Paz.

Aunque Colombia llega con autoridad en los números y con gran confianza, el partido carga con el matiz adicional de que por segunda jornada consecutiva deberá defender su liderato en condiciones de altura. El triunfo 2-1 sobre Ecuador en Quito fue un golpe de carácter, pero también un recordatorio de que estos escenarios suelen exigir precisión y un plan que no dé margen al desgaste.

Ángelo Marsiglia lo tiene claro y lo ha dicho sin rodeos: la pelota quieta puede ser la llave para destrabar el duelo. El seleccionador explicó que, ante rivales que apuestan por sostenerse en campo propio, cada envío detenido adquiere un valor estratégico. “Va a ser vital… en esos partidos cerrados es importantísimo abrir el marcador en las bolas quietas a favor”, aseguró, dejando ver que Colombia no renunciará a su vocación ofensiva, pero tampoco subestimará los matices del contexto.

Bolivia enfrenta el partido desde una realidad opuesta. Es colista sin puntos y con una defensa que ha sufrido de manera sostenida en las dos primeras fechas. Cayó 5-0 con Chile y 4-0 frente a Ecuador. Sin embargo, dentro del panorama adverso, la mediocentro Eyda Serrudo, de 25 años, se ha convertido en una de las pocas certezas del equipo local. Su lectura táctica y resistencia en mitad del campo le han permitido sostener tramos de juego y darle al equipo una referencia para ordenar las transiciones.

Colombia, por su parte, arriba invicta con seis unidades y con la tranquilidad de saber que varias de sus individualidades atraviesan un buen momento. El regreso reciente de Linda Caicedo al once inicial no solo eleva el volumen ofensivo, sino que recupera una amenaza constante por las bandas. Velocidad, técnica y capacidad de desequilibrio.

El antecedente inmediato entre ambas selecciones nos remite a la goleada 8-0 del 22 de julio de 2025 en Copa América aún resuena. Pero en el fútbol de selecciones, las revanchas nunca llegan en las mismas condiciones. Esta vez, el desafío es otro: la altura, la intensidad del calendario y la necesidad de Colombia de ratificar su ruta ascendente.

Hora y dónde ver Colombia vs. Bolivia en la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Fecha: viernes 28 de noviembre de 2025

Hora: 4:00 p.m. hora en Colombia

Estadio: Hernando Siles de La Paz

TV: Caracol y RCN.

