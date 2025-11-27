Colombia vs. Tailandia: hora y dónde ver en vivo el Mundial Femenino de Futsal 2025

Colombia se jugará el paso a cuartos frente a Tailandia, en un duelo directo que definirá su continuidad en el primer Mundial femenino de futsal. Foto: FIFA via Getty Images - Ezra Acayan - FIFA

La selección de Colombia femenina de futsal llega a su tercer partido del Grupo B del Mundial de Filipinas con un duelo frente a Tailandia en el que se juega la permanencia en el torneo. La derrota 5-1 con España no solo frenó el impulso que había dejado el debut victorioso contra Canadá, sino que expuso varios matices del equipo que ahora debe corregir sobre la marcha.

El golpe ante las europeas fue duro por la forma y por el fondo. España impuso un ritmo al que Colombia nunca se pudo ajustar: presión alta, circulación veloz y amplitud constante, sobre todo por el costado izquierdo, donde la selección nacional quedó desbordada en varias secuencias del partido.

La diferencia técnica y táctica se hizo evidente muy temprano y obligó a la Tricolor a refugiarse más de lo pensado. Los goles de Irene Samper, Vane Sotelo (dos), Antia Pérez e Irene Córdoba fueron la consecuencia natural de ese dominio. El descuento de Merlín Salcedo, tras un tiro de esquina y un fallo de la arquera rival, quedó como una anécdota en un partido ampliamente inclinado.

Pero más allá del marcador, la lectura clave se juega en la tabla. España ya tiene asegurado su cupo a cuartos, mientras que la disputa por la segunda plaza se concentra entre Colombia y Tailandia, ambas con tres puntos. La diferencia está en que las asiáticas están en cero en la diferencia de gol, mientras que la sele carga un -2, consecuencia directa del golpe del martes. Canadá, derrotada por ambos, quedó sin opciones.

Y es ahí donde aparece la importancia del duelo del viernes. Es un mano a mano sin matices, quien gane avanza; un empate obligaría a calcular goles, un riesgo que la selección de Roberto Bruno no puede permitirse. Más aún, enfrentan a un equipo que llega con confianza recuperada luego de su 6-3 sobre las norteamericanas. “Colombia es un equipo fuerte, pero también lo somos nosotras… ya empezamos a mostrar nuestra mejor versión”, advirtió la tailandesa Darika Peanpailun, una de las figuras del equipo.

Del lado colombiano, el mensaje también apunta a la urgencia competitiva. “Queremos hacer un buen trabajo y queremos clasificar, hay que jugarse la vida por la vida”, dijo Merlín Salcedo, autora del único gol ante España y una de las voces de liderazgo dentro del grupo.

Hora y dónde ver Colombia vs. Tailandia en el Mundial Femenino de Futsal 2025

Fecha: viernes 28 de noviembre

Hora: 5:00 a.m. hora en Colombia

Estadio: Philsports Arena, de Pásig (Manila)

TV: FIFA+

