Colombia vs. Chile: hora y dónde ver en vivo el Campeonato Sudamericano Sub-17

Jugadores de la selección sub-17 de Colombia, antes de su debut en el Campeonato Sudamericano de Paraguay 2026. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

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La selección de Colombia buscará este martes su primera victoria en el Sudamericano Sub-17 de Paraguay 2026. La Tricolor, que aspira a pelear el título continental prejuvenil, enfrentará a Chile en la tercera fecha del Grupo A con la obligación de sumar tres puntos para empezar a enderezar su camino.

El equipo dirigido por Freddy Hurtado, que quedó libre en la primera jornada, viene de empatar 0-0 frente a Ecuador en su estreno. Aunque dominó varios pasajes del partido desde la posesión, no encontró claridad ofensiva ni logró imponer condiciones ante un rival que llegaba con confianza tras vencer 2-1 al loca.

Lo más inquietante para la Tricolor fue que, pese a jugar con superioridad numérica desde el minuto 49 por la expulsión de un ecuatoriano, nunca pudo romper el cero. Incluso, Ecuador generó las opciones más claras del compromiso y estuvo a centímetros de marcar el gol de la victoria, dejando a Colombia en deuda.

Tras la segunda fecha, la tabla del Grupo A muestra a Ecuador como líder con cuatro puntos. Uruguay lo sigue de cerca con dos unidades. Más atrás aparece Chile, que al igual que Colombia (4°) suma un solo punto. Paraguay aparece último con cero unidades.

Colombia se medirá este miércoles con Chile en el estadio CARFEM de Ypané, con la necesidad de ganar para acercarse al hexagonal final. En dicha instancia, el combinado nacional buscará también su clasificación al Mundial Sub-17, que por segundo año consecutivo se disputará en Catar.

La Tricolor llega a esta edición con el antecedente reciente de haber sido subcampeona del certamen prejuvenil el año pasado, un rendimiento que intentará superar en Paraguay. Sin embargo, el empate ante Ecuador dejó dudas sobre su funcionamiento colectivo.

Colombia vs. Chile: fecha, hora y canal del partido de la tricolor en el Sudamericano Sub-17

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Hora: 6:00 p.m. (hora Colombia)

Estadio: Estadio CARFEM - Ypané, Paraguay

TV: Caracol TV y Ditu

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