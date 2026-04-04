Elecciones presidenciales y cuando Dios aparece en el tarjetón

Por Joseph Casañas Angulo
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Los Libertadores con diez años de experiencia en medios de comunicación.@joseph_casanasjcasanas@elespectador.com
Por Nicolás Torres García
Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
Por Camilo Andrés Suárez Riaño
Periodista de la Universidad del Rosario con mención en sociología. Interesado en temas sobre deporte, música y cultura.
Por Maribel Jaimes Salcedo
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