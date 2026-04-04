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Elecciones 2026

Elecciones presidenciales y cuando Dios aparece en el tarjetón

Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quienes lideran las encuestan que miden la intención de voto de las elecciones presidenciales, hacen esfuerzos para demostrar su lado más piadoso. Además de las propuestas con las que buscan el respaldo popular, los candidatos entienden que mostrarse cerca de Dios les puede significar aumentar el caudal electoral. Un paso en falso en este sentido, les podría generar problemas. De política y religión hablamos en el tercer capítulo de Pescao Envenenado, el pódcast de El Espectador para analizar el espinoso camino a la Presidencia de la República.

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Joseph Casañas Angulo, Daniel Valero, Nicolás Torres García , Camilo Andrés Suárez Riaño y Maribel Jaimes Salcedo
05 de abril de 2026 - 12:59 a. m.

Por Joseph Casañas Angulo

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Los Libertadores con diez años de experiencia en medios de comunicación.@joseph_casanasjcasanas@elespectador.com

Por Daniel Valero

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com

Por Camilo Andrés Suárez Riaño

Periodista de la Universidad del Rosario con mención en sociología. Interesado en temas sobre deporte, música y cultura.

Por Maribel Jaimes Salcedo

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