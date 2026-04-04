Elecciones presidenciales y cuando Dios aparece en el tarjetón

Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quienes lideran las encuestan que miden la intención de voto de las elecciones presidenciales, hacen esfuerzos para demostrar su lado más piadoso. Además de las propuestas con las que buscan el respaldo popular, los candidatos entienden que mostrarse cerca de Dios les puede significar aumentar el caudal electoral. Un paso en falso en este sentido, les podría generar problemas. De política y religión hablamos en el tercer capítulo de Pescao Envenenado, el pódcast de El Espectador para analizar el espinoso camino a la Presidencia de la República.