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Colombia en el Mundial Sub-20 Femenino: calendario, claves y todo lo que debe saber

La selección nacional está lista para un nuevo torneo de la FIFA. Corea del Norte, Portugal y Costa Rica serán los rivales.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
05 de septiembre de 2026 - 02:00 a. m.
Las jugadoras de Colombia, en el Mundial Sub-20.
Las jugadoras de Colombia, en el Mundial Sub-20.
Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Colombia vuelve a una Copa Mundial Femenina Sub-20 con la ilusión de demostrar que el crecimiento de los últimos años puede sostenerse también fuera de casa. Dos años después del Mundial disputado en territorio colombiano, la selección juvenil afrontará un nuevo desafío, esta vez en Polonia, sede del torneo que se jugará entre el 5 y el 27 de septiembre.

Mire más: De la gloria a los tribunales: el declive...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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