Colombia en el Mundial Sub-20 Femenino: calendario, claves y todo lo que debe saber

Las jugadoras de Colombia, en el Mundial Sub-20. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Colombia vuelve a una Copa Mundial Femenina Sub-20 con la ilusión de demostrar que el crecimiento de los últimos años puede sostenerse también fuera de casa. Dos años después del Mundial disputado en territorio colombiano, la selección juvenil afrontará un nuevo desafío, esta vez en Polonia, sede del torneo que se jugará entre el 5 y el 27 de septiembre.

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