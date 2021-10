Colombia vs Ecuador: Próximo partido de la selección; hora, fecha y dónde verlo

Colombia sigue su camino en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022. El domingo, el equipo de Reinaldo Rueda sumó un importante empate contra Brasil, lider y mejor equipo de la clasificación a la copa del mundo.

El combinado nacional, con los dos puntos conseguidos en Montevideo y Barranquilla, espera cerrar de buena forma la ventana de octubre derrotando a Ecuador el próximo jueves 14 de octubre. Un triunfo que se antoja obligatorio.

De hecho, los dos equipos necesitan la victoria ya que los dirigidos por Gustavo Alfaro cedieron tres puntos en su caída con Venezuela y necesitan cuadrar caja de visitantes ya que todavía les resta enfrentar a Argentina y a Brasil en Quito.

El partido se jugará a partir de las 4:00 p.m. en el Estadio Metropolitano y la transmisión será del Gol Caracol a través de la señal de Caracol Televisón.

El resto de la jornada la jugarán Boliva vs Paraguay; Argentina vs Perú; Chile vs Venezuela; Brasil vs Uruguay.