Colombia vs Perú: Fecha, hora y donde ver el partido de eliminatorias en vivo

Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado, los autores de los goles del último partido que Colombia jugó contra Perú. Foto: Agencia AFP

La selección de Colombia se juega todo en las eliminatorias a Catar 2022. Este viernes, el equipo de Reinaldo Rueda recibe a Perú con la urgente necesidad de llevarse una victoria para mantener su ilusión de llegar a la próxima Copa del mundo.

El partido se jugará este viernes 28 de enero a partir de las 4:00 p.m. en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y contará con transmisión del Canal Caracol a través de la señal del Gol Caracol.

El encuentro será duro. Perú es uno de los rivales directos que tiene Colombia. De hecho, ambas selecciones llegan empatadas en puntos (17) en la tabla de posiciones.

La tricolor quiere jugar su tercer mundial consecutivo, tras Brasil 2014 y Rusia 2018. Perú, por su parte, también quiere repetir su participación mundialista después de participar en el torneo hace cuatro años.

Para ello, la selección de Colombia tendrá que corregir su déficit de cero goles en los últimos cinco partidos de eliminatorias, en los que, además, suma cuatro empates y una derrota.

El resto de la fecha la componen los partidos de Ecuador vs Brasil, Paraguay vs Uruguay y Chile vs Argentina, que se jugarán este jueves, y el de Venezuela contra Bolivia, que se jugará también el viernes.