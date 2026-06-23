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Colombia vs. RD Congo: el historial que ilusiona en los segundos partidos de los mundiales

Antes de un partido que puede acercarla a la clasificación, Colombia se apoya en una estadística favorable.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
23 de junio de 2026 - 07:39 p. m.
Antes de un partido que puede acercarla a la clasificación, Colombia se apoya en una estadística positiva.
Antes de un partido que puede acercarla a la clasificación, Colombia se apoya en una estadística positiva.
Foto: EFE - Fernando Bizerra Jr.
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La selección de Colombia volverá a escena este martes en el Mundial 2026 cuando se enfrente a República Democrática del Congo en el estadio Akron de Guadalajara. El encuentro representa la posibilidad de sellar el boleto a la próxima ronda.

Con la intención de calmar la ansiedad del encuentro de hoy, repasemos cómo le ha ido a Colombia en los segundos partidos de la Copa Mundo.

La experiencia mundialista colombiana muestra que estos encuentros suelen ser decisivos. En las seis participaciones anteriores del combinado nacional, el balance en la segunda jornada deja números positivos: tres victorias, un empate y dos derrotas, con un total de 11 goles anotados y ocho recibidos.

El histórico empate que marcó una época

El antecedente más recordado se remonta a Chile 1962. Después de perder en el debut frente a Uruguay, Colombia se encontró con una poderosa Unión Soviética que parecía sentenciar el partido rápidamente al colocarse 3-0 en apenas 11 minutos y luego ampliar la ventaja hasta el 4-1.

Sin embargo, la selección protagonizó una reacción inolvidable. El histórico gol olímpico de Marcos Coll, acompañado por las anotaciones de Antonio Rada y Marino Klinger, permitió sellar un espectacular empate 4-4 que todavía figura entre los partidos más memorables en la historia de los Mundiales.

Derrotas con significados distintos

En Italia 1990, Colombia cayó por la mínima diferencia frente a Yugoslavia. El único tanto del encuentro fue obra de Davor Jozic, aunque René Higuita evitó una derrota más amplia al detener un penalti ejecutado por Faruk Hadžibegić en los minutos finales.

Mucho más doloroso fue el recuerdo de Estados Unidos 1994. Luego de la derrota inicial ante Rumania, la Tricolor afrontó su segundo partido en medio de un ambiente de enorme presión.

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Dentro de la cancha, el encuentro quedó marcado por el autogol de Andrés Escobar a los 13 minutos. Colombia terminó perdiendo 2-1 contra Estados Unidos en un episodio que posteriormente adquiriría una dimensión aún más trágica tras el asesinato del defensor en Medellín, cuando la selección ya había quedado eliminada del torneo.

Las victorias que impulsaron a la Tricolor

Los mejores recuerdos llegaron en las participaciones más recientes. En Francia 1998, Colombia consiguió ante Túnez su única victoria de aquella Copa del Mundo. El triunfo 1-0 se produjo gracias a una anotación de Léider Preciado tras una asistencia de Carlos Valderrama.

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La tendencia positiva continuó años después. En Brasil 2014, el equipo colombiano derrotó 2-1 a Costa de Marfil con goles de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Ese resultado aseguró de manera anticipada el paso a los octavos de final y confirmó el gran momento de una generación que terminaría firmando la mejor actuación mundialista del país.

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Cuatro años más tarde, en Rusia 2018, Colombia llegó obligada a reaccionar después de perder en su estreno contra Japón. La respuesta fue contundente con una goleada 3-0 sobre Polonia gracias a los tantos de Yerry Mina, Radamel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado. Aquel encuentro también quedó en la memoria por el primer gol de Falcao en una Copa del Mundo.

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Un antecedente alentador antes de enfrentar a Congo

Con ese historial como referencia, Colombia afrontará el duelo con República Democrática del Congo buscando prolongar la tendencia favorable que ha mostrado en sus últimas participaciones mundialistas.

La historia demuestra que la segunda fecha suele convertirse en un punto de inflexión para la Tricolor. En varias ocasiones significó la consolidación de una clasificación, mientras que en otras marcó el inicio de la despedida. Ahora, en el Mundial 2026, el equipo de Néstor Lorenzo intentará que este nuevo capítulo quede del lado de los recuerdos positivos.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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