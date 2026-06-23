Portugal 5-0 Uzbekistán: goles, resumen y mejores momentos del partido de CR7

Cristiano Ronaldo celebra su segundo gol contra Uzbekistán en el segundo partido del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, este martes 23 de junio, en el NRG Stadium de Houston, Texas, en Estados Unidos. Foto: EFE - MIGUEL A. LOPES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Portugal se despachó contra Uzbekistán. Todos los goles que no le puedo marcar a la República Democrática del Congo aparecieron en el segundo duelo de esta Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Además, también se presentó un hecho inédito en la historia del certamen.

Con su primer gol frente a los uzbekos, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer y único futbolista en marcar al menos un gol en seis mundiales consecutivos. Incluso, el ‘Bicho’ aportó una diana más a la cuenta para el disfrute de los portugueses y la confianza de un elenco plagado de cracks.

Lea también: Mundial 2026: así ha evolucionado el balón de la Copa del Mundo

Primer tiempo de Cristiano Ronaldo

Desde el minuto uno, Cristiano Ronaldo y compañía le echaron el cuerpo encima a la delegación uzbeka. Y apenas al sexto minuto Portugal se puso al frente en el electrónico con un gol histórico de parte de su ídolo, CR7.

Habiendo aprendido la lección que le dejó el duelo contra Congo, la selección lusa siguió con el mismo ímpetu y apenas 10 minutos después marcó el segundo. Esta vez a través de un espectacular tiro libre de Nuno Mendes.

Y finalmente, antes de terminar el primer tiempo, Cristiano Ronaldo volvió a aparecer en el marcador para completar su doblete. Incluso pudieron ser tres tantos para el ‘Bicho’, pero le sacaron el balón en la línea en la última.

Le contamos: República Checa vs. México: hora y dónde ver en vivo el último partido del anfitrión

Paseo de Portugal en el segundo tiempo

Ya en la segunda parte, aunque el seleccionado de Fabio Cannavaro intentó reaccionar y descontar, sobre los 15 minutos del segundo tiempo se anotó un gol en contra y sentenció el encuentro con un 4-0 parcial en Houston.

Incluso la selección lusa tuvo muchísimas ocasiones para aumentar más su renta en el marcador. Sin embargo, el arquero uzbeko no dejó que su arco cayera más veces y evitó en repetidas ocasiones el quinto gol del juego.

Finalmente, la resistencia uzbeka no pudo evitar esa quinta anotación y el encargado de poner la cereza en el partel fue Rafael Leao. Eso sí, si Portugal hubiera querido, le hubiera marcado más de cinco tantos a la selección de Uzbekistán.

No se pierda: Escocia vs. Brasil: hora y dónde ver en vivo el último partido del pentacampeón del mundo

Colombia vs. Portugal: hora y dónde ver en vivo

Fecha : sábado 27 de junio de 2026

Lugar : Hard Rock Stadium de Miami, Florida en Estados Unidos

Hora : 6:30 p.m.

Canal: Gol Caracol, Ditu, canal RCN, app RCN, Disney+, DSports, DGO y Paramount+

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador