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En VivoActualizado hace 45 minutos

Colombia vs Suiza, en vivo: siga el minuto a minuto de los octavos del Mundial 2026

La selección tricolor enfrentará a Suiza en Canadá con la intención de conseguir su tiquete a los cuartos de final del Mundial 2026.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
07 de julio de 2026 - 06:01 p. m.

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La selección tricolor enfrentará a Suiza en Canadá con la intención de conseguir su tiquete a los cuartos de final del Mundial 2026.
La selección tricolor enfrentará a Suiza en Canadá con la intención de conseguir su tiquete a los cuartos de final del Mundial 2026.
Foto: EFE - AMY KONTRAS
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Colombia afronta este martes uno de los partidos más importantes de su camino en el Mundial 2026. Desde el BC Place de Vancouver, la Tricolor se mide a Suiza por un lugar en los cuartos de final, en un duelo que cerrará los octavos de final y que enfrentará a dos selecciones que llegan tras superar con autoridad la ronda de dieciseisavos. El equipo de Néstor Lorenzo buscará seguir haciendo historia y mantenerse entre los candidatos al título.

Colombia llega invicta después de superar a Uzbekistán y República Democrática del Congo, empatar con Portugal en la fase de grupos y eliminar a Ghana por la mínima diferencia. Enfrente estará una Suiza que terminó como líder de su grupo tras vencer a Bosnia y Herzegovina y al anfitrión Canadá, antes de dejar en el camino a Argelia. El único antecedente entre ambos en una Copa del Mundo favorece a la Tricolor, que ganó 2-0 en Estados Unidos 1994, aunque esta vez ambos se jugarán mucho más: el boleto entre las ocho mejores selecciones del planeta.

Siga el minuto a minuto de Colombia vs. Suiza en vivo

Actualización claveHace 6 horas

Hora y dónde ver el partido

  • Hora: 3:00 p. m.
  • Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), Disney+, DSports (DGO) y Paramount+

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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