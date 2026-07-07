Colombia vs Suiza, en vivo: siga el minuto a minuto de los octavos del Mundial 2026

La selección tricolor enfrentará a Suiza en Canadá con la intención de conseguir su tiquete a los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: EFE - AMY KONTRAS

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Colombia afronta este martes uno de los partidos más importantes de su camino en el Mundial 2026. Desde el BC Place de Vancouver, la Tricolor se mide a Suiza por un lugar en los cuartos de final, en un duelo que cerrará los octavos de final y que enfrentará a dos selecciones que llegan tras superar con autoridad la ronda de dieciseisavos. El equipo de Néstor Lorenzo buscará seguir haciendo historia y mantenerse entre los candidatos al título.

Colombia llega invicta después de superar a Uzbekistán y República Democrática del Congo, empatar con Portugal en la fase de grupos y eliminar a Ghana por la mínima diferencia. Enfrente estará una Suiza que terminó como líder de su grupo tras vencer a Bosnia y Herzegovina y al anfitrión Canadá, antes de dejar en el camino a Argelia. El único antecedente entre ambos en una Copa del Mundo favorece a la Tricolor, que ganó 2-0 en Estados Unidos 1994, aunque esta vez ambos se jugarán mucho más: el boleto entre las ocho mejores selecciones del planeta.

Siga el minuto a minuto de Colombia vs. Suiza en vivo

Hora : 3:00 p. m.

Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), Disney+, DSports (DGO) y Paramount+

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