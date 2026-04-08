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Colombia vs. Uruguay: hora y dónde ver en vivo el Campeonato Sudamericano Sub-17

La selección nacional se recuperó del empate inicial y mostró una cara diferente en su segunda salida en el torneo al ganarle a Chile.

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Daniel Bello
Daniel Bello
08 de abril de 2026 - 01:38 p. m.
Jugadores de Colombia celebran el gol de José Escorcia (izq.), con el que se le ganó a Chile.
Jugadores de Colombia celebran el gol de José Escorcia (izq.), con el que se le ganó a Chile.
Foto: FCF
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La selección de Colombia afrontará este jueves su tercer partido en el Campeonato Sudamericano Sub-17 de Paraguay 2026. La Tricolor se medirá con Uruguay en la cuarta fecha del Grupo A, con el objetivo de sellar su clasificación al hexagonal final. La cita es Ypané.

El combinado nacional llega motivado tras vencer 1-0 a Chile en su más reciente presentación. Colombia tuvo un primer tiempo irregular, con dificultades para generar juego, pero encontró la ventaja justo antes del descanso gracias a un penalti convertido por José Escorcia. En el complemento dominó, aunque sin ampliar.

El equipo ha venido de menos a más en el certamen, luego de debutar el pasado domingo con un 0-0 insípido ante Ecuador. Aunque la tricolor controló algunos pasajes desde la posesión, no tuvo claridad ofensiva ni logró aprovechar la superioridad numérica. Para Freddy Hurtado, todavía hay detalles por ajustar.

“Nos había costado un poco el debut. Se había visto poco de lo que nosotros hacemos. Ahora ya en este partido soltamos un poco y pudimos hacer mucho de lo que trabajamos. Yo creo que la figura del partido fue el portero de ellos, que atajó varios balones de gol”, comentó el seleccionador.

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La tricolor ocupa la segunda posición del Grupo A con cuatro puntos. El liderato de la zona le pertenece a Ecuador, que suma siete unidades. Uruguay, el próximo rival de Colombia, marcha tercero con dos puntos, por lo que el duelo de este jueves aparece como determinante en la pelea por avanzar de ronda.

Una victoria ante el conjunto charrúa le permitirá al combinado nacional meterse en el hexagonal final, instancia en la que no solo buscará asegurar la clasificación al Mundial de la categoría -que este año se celebra en Catar-, sino también competir por el título continental.

“Lo más importante es que el funcionamiento nos gustó”, reconoció Hurtado antes del duelo contra Uruguay, que tendrá lugar en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino de Ypané (CARFEM), al sur de Paraguay. Colombia intentará ratificar su mejoría y dar un paso decisivo en el torneo.

Así va la tabla del grupo A del Sudamericano

Colombia vs. Chile: fecha, hora y canal del partido de la tricolor en el Sudamericano Sub-17

  • Fecha: Jueves 9 de abril de 2026
  • Hora: 3:00 p.m. (hora Colombia)
  • Estadio: Estadio CARFEM - Ypané, Paraguay
  • TV: Caracol TV y Ditu

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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