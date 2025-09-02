Colombia ya tiene completo el grupo de jugadores para cierre de eliminatorias

James Rodríguez durante un entrenamiento con la selección de Colombia en Barranquilla. Foto: FCF

La Selección Colombia ya cuenta con los 26 jugadores con los que afrontará las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ya todos se encuentran en Barranquilla bajo las órdenes de Néstor Lorenzo.

El último en unirse fue el defensor antioqueño Daniel Muñoz, quien no podrá estar disponible en el duelo de este jueves frente a Bolivia por acumulación de tarjetas amarillas. Para suplir su ausencia, el técnico tricolor citó a Andrés Román y Santiago Arias.

¡𝐇𝐨𝐥𝐚 𝐃𝐚𝐧𝐢, 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚! 🫂



Con la llegada de nuestro defensor, oficialmente tenemos a nuestro 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐨 💛💛💙❤️



¡Vamos todos juntos!

Más temprano este mismo martes se habían integrado también Richard Ríos, Kevin Castaño y el propio Arias. Iniciaron los trabajos con sesiones de gimnasio y acondicionamiento físico, una rutina habitual para quienes arriban desde el exterior y deben aliviar las cargas del viaje antes de sumarse a la práctica en campo.

Respecto a la lista anunciada por Lorenzo el pasado viernes, hubo una modificación durante el fin de semana. La lesión de Déiver Machado obligó a realizar un cambio y en su lugar fue convocado Álvaro Angulo, lateral izquierdo de los Pumas de la UNAM (México).

Colombia ocupa el sexto puesto en la tabla de las eliminatorias sudamericanas con 22 puntos y depende de sí misma para clasificar. Una victoria sobre Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, este jueves a partir de las 6:30 p.m., le aseguraría el cupo al próximo Mundial.

Entre los nombres que destacan en la convocatoria se encuentra Luis Díaz, delantero del Bayern de Múnich. El guajiro es el actual goleador de las Eliminatorias con siete tantos y será la principal carta ofensiva. A su lado aparece otra novedad: el regreso de Dayro Moreno, quien vuelve a la selección después de ocho años.

Con el grupo completo, Colombia inicia la preparación de un partido que puede marcar su regreso a la Copa del Mundo tras la ausencia en Catar 2022. La cita contra Bolivia será el primer examen de este cierre clasificatorio. Después, el martes de la otra semana, la tricolor visitará a Venezuela.

