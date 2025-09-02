Así está la tabla de las eliminatorias sudamericanas previo a las últimas fechas

Diego Medina (i) de Bolivia disputa el balón con Luis Díaz de Colombia en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026. Foto: EFE - Luis Gandarillas

Las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 entran en su recta final. Con solo dos jornadas por disputar, llegó la hora de conocer a los seis clasificados directos de la región y al equipo que disputará el repechaje intercontinental.

Argentina lidera la tabla con 35 puntos y afronta un partido especial ante Venezuela, pues será el último oficial de Lionel Messi en condición de local. La selección campeona del mundo y de América ya tiene asegurada su presencia en la cita orbital y se despide de su público con el capitán como figura central.

Detrás aparecen Ecuador y Brasil —ambos con 25 unidades—, también con la clasificación asegurada. El primero visita a Paraguay y el segundo recibe a Chile con la mirada puesta en ensayar variantes y consolidar nombres que refuercen la base con la que pretenden llegar al Mundial.

Los otros tres cupos directos los ocupan Uruguay, Paraguay y Colombia, aunque ninguno tiene todavía garantizado el pasaje. La ventaja es que todos dependen de sí mismos: con una victoria en cualquiera de los dos duelos que tienen que encarar lograrán su boleto sin mirar lo que ocurra en otras canchas.

En el caso de Colombia, la situación combina expectativa y presión. Al equipo le ha costado cerrar partidos y espera que estas dos jornadas sean la confirmación del regreso a un Mundial tras la ausencia en Catar 2022. El grupo confía en sus figuras para vencer este jueves a Bolivia en Barranquilla (6:30 p.m.).

La atención también está puesta en la lucha por el séptimo puesto, que da acceso al repechaje contra selecciones de otras confederaciones. Allí, Venezuela mantiene una ligera ventaja: está un punto por encima de Bolivia y depende únicamente de su rendimiento en las dos últimas fechas para asegurar al menos esa opción.

Por fuera de toda posibilidad quedaron Perú y Chile, dos selecciones golpeadas por la falta de continuidad en sus procesos. El recambio generacional no dio los frutos esperados y los entrenadores no lograron conformar equipos competitivos a la altura de la exigencia sudamericana.

Las últimas dos fechas de las eliminatorias sudamericanas se jugarán en estos días. El jueves 4 de septiembre se llevará a cabo la penúltima jornada, mientras que la definitiva está programada para el martes 9 de septiembre. Las dos tienen la misma distribución: cuatro partidos en simultáneo y otro en horario diferente.

Así va la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas:

Pos. Selección 1 Argentina 35 19 2 Ecuador​ 25 8 3 Brasil 25 5 4 Uruguay 24 7 5 Paraguay 24 3 6 Colombia 22 4 7 Venezuela 18 –4 8 Bolivia 17 −16 9 Perú 12 −11 10 Chile 10 −15

