¿Cuándo llega la selección de Colombia a Bogotá, tras la eliminación del Mundial 2026?

Jugadores de la selección de Colombia tras perder en la tanda de penales contra Suiza en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Foto: EFE - BOB FRID

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras la dolorosa eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección de Colombia debe regresar al país y pensar en el nuevo proceso rumbo a la Copa del Mundo 2030. Sin embargo, el grupo de jugadores y cuerpo técnico, liderado por Néstor Lorenzo no llegará completo a la capital del país.

Luego del empate 0-0 en 120 minutos contra Suiza y la derrota 4-3 en los penales, por los octavos de final del Mundial 2026, la Tricolor abandonó el BC Place de Vancouver, volvió al hotel de la ciudad canadienses y comenzó a desconcentrar a algunos de sus futbolistas antes de regresar al país.

Por eso, lo más probable es que no se espere un recibimiento masivo en Bogotá para el grupos de 26 jugadores que participó de Norteamérica 2026. Eso sí, algunos futbolistas si pasarán por el Aeropuerto Internacional El Dorado antes de reencontrarse con sus familias y volver a sus clubes.

Le contamos: Néstor Lorenzo y su lugar como DT de la selección: ¿qué camino tomar para lo que viene?

¿Qué pasará con algunos jugadores de la selección?

Por ahora es incierto el futuro de algunos futbolistas en Colombia. Por ejemplo, Juan Fernando Quintero dio palabras tras la eliminación que sonaron a despedida del equipo nacional, pero todavía no se ha confirmado nada.

Otro de los nuestros que podría haber tenido su último partido con el combinado patrio fue James Rodríguez. En teoría, el ‘10′, no tendría que volver a Minnesota United, pues si vinculó terminó antes de la Copa del Mundo.

Por ahora es un misterio si seguirá activo tras el mundial o anunciará su retiro del fútbol profesional. Con sus minutos jugados con Suiza, James se convirtió en el colombiano con más partidos en la selección; 131 durante más de 15 años.

Lea también: Los puntos altos y bajos de Colombia en el Mundial: el balance de la Copa del Mundo

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Colombia?

Finalmente, para volver a ver a la Tricolor en acción habrá que esperar hasta septiembre u octubre en una nueva fecha FIFA. Aun es muy pronto para conocer los rivales de la selección en esos partidos amistosos.

Incluso, algunos periodistas como Felipe Sierra ponen en duda la continuidad del seleccionador nacional, Néstor Lorenzo. Habrá que esperar que ocurre en estos meses y que decisiones toma la Federación Colombiana de Fútbol.

Por último, se espera que la eliminatoria rumbo al cita orbital de 2030 comience en junio de 2027, justo un año antes de que se dispute la próxima Copa América, que por el momento, no tiene fechas ni sede confirmada.

No se pierda: Los penaltis, una deuda pesada para la selección de Colombia: ¿qué nos falta?

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador