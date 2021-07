“Cuando un arquero mama gallo así, hay que volarle la cabeza”: El pibe Valderrama

Todavía quedan rezagos de la derrota de Colombia contra Argentina en las semifinales de la Copa América.

En esta oportunidad, el turno de opinar sobre la definición de penaltis, en la que Emiliano Martínez fue el gran protagonista, fue de Carlos El Pibe Valderrama.

“Lo tuvimos cerquita y al borde, les metimos un susto”, empezó diciendo Valderrama en un video de su canal de YouTube.

“Y no me vengan a salir con carretilla, creían que era facilito y eso ya no hay. Esto ya no es fácil”, dijo el histórico 10 de Colombia sobre Argentina.

Para El pibe el partido fue igualado y de ida y vuelta. Sobre los penaltis dijo: “Nos tocó la barro en los penaltis, perdimos. La vez pasada nos tocó la chévere. Contra Uruguay disfrutamos y todo bacano. Esta vez le tocó a ellos”.

“Cuando un arquero a uno le mama gallo así, hay que volarle la cabeza. Si señor. Cuadrado dijo: “Ah si” y pam. Borja, me gustó Borja porque el arquero empezó a vacilarlo y él le voló la cabeza, para ver si es verdad. Eso es lo que tendrían que haber hecho los demás muchachos”, opinó Valderrama sobre la polémica actuación de Emiliano Martínez.

El balance del torneo para El Pibe fue positivo: “Llegamos a semifinal. El profe va viendo los jugadores que pueden estar con la camiseta amarilla. Esa camiseta distinta, esa camiseta pesa”.

Para Valderrama, una de las principales conclusiones de la Copa es que Luis Díaz demostró que es uno de los mejores del equipo.

“El pelao’ Díaz tiene que estar siempre en la selección. El mejor de la Copa, colectiva e individualmente”, opinó Valderrama, que también felicitó a Juan Guillermo Cuadrado por los 100 partidos con la selección.

Sobre lo que se viene para el equipo de Rueda, Valderrama opinó que: “Ya estamos pensando en las Eliminatorias. Vamos es pa’ lante. Este equipo tiene jugadores de categoría para ir la mundial”.