Cucho Hernández: “Muy triste por la no clasificación, tenemos una gran selección”

Juan Camilo Hernández celebrando uno de los goles marcados con Watford en la Premier League. Foto: @WatfordESP

Juan Camilo Hernández, jugador de Watford en la Premier League, habló con los medios que asistieron a la rueda de prensa del seleccionado nacional previo al encuentro que disputarán el próximo 5 de junio contra Arabia Saudita.

El pereirano, que fue uno de los goleadores con Watford, se refirió al perfil que debe tener el nuevo seleccionador del combinado nacional: “Es una pregunta muy complicada, he estado algunas veces en la selección, pero no soy uno de los que ha estado frecuentemente para poder responder puntualmente. Con el técnico que venga trataremos de acoplarnos en lo que quiera implementar y seguro tendrá las mejores intenciones para hacernos mejores”.

Puntualmente se hizo mención al trabajo como jugador y goleador que ha mostrado por su paso en la liga inglesa. “Nunca hay que sentirse seguro de estar en la selección porque esto es un trabajo diario, de cada día en los clubes, seguiré trabajando como lo he hecho y si vienen más llamados, aprovecharlos porque de eso se tratan las oportunidades” dijo el delantero.

Pese a que Watford descendió en la Premier League, Hernández fue fundamental con goles que hicieron luchar a su equipo. Frente a su presente dijo: “ Lastimosamente el objetivo grupal no se consiguió; en lo personal fue una temporada positiva, el primer año en la Premier no es nada fácil, jugar y marcarle goles a equipos importantes, hacer asistencias, es un gran paso para mi y he demostrado que puedo hacer mucho más y trabajaré para eso”.

En lo que respecta a la eliminación de Colombia del mundial de Catar 2022, también tuvo palabras sobre el proceso y sus compañeros. “Muy triste por la no clasificación, creo que teníamos y tenemos una selección grandísima para poder lograr el objetivo. Por muchas cosas no se dio y hay muchos equipos que compiten como nosotros que quieren clasificar pero ese es el fútbol. Hay que trabajar desde hoy para el próximo Mundial y creo que nosotros los jóvenes que venimos demostrando, seguramente aportaremos a la gente que ya tiene experiencia”

Por último pero no menos importante, se refirió al rival que enfrentarán el próximo 5 de junio. “Es una selección mundialista, no vamos de paseo ni a enfrentar cualquier selección, está preparada y con su clasificación con buenos jugadores y un buen sistema de juego. Enfrentaremos muy serios este encuentro”, dijo el jugador.

