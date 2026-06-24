Daniel Muñoz reveló la clave del triunfo de Colombia tras sellar la clasificación

Daniel Muñoz destacó el trabajo colectivo de la selección en la victoria contra República Democrática del Congo y valoró la ejecución del plan de juego. Foto: EFE - Alex Cruz

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Daniel Muñoz volvió a ser determinante con la selección de Colombia en el Mundial 2026. El lateral fue el autor del único gol del triunfo 1-0 sobre República Democrática del Congo, resultado que selló la clasificación anticipada de la Tricolor a los dieciseisavos de final del certamen. Su aparición en el segundo tiempo confirmó el buen momento que atraviesa y su capacidad para llegar al área en momentos clave.

El tanto de Muñoz llegó en un partido cerrado, donde Colombia insistió durante gran parte del compromiso hasta encontrar la fórmula para romper el bloque defensivo africano. Tras el encuentro en Guadalajara, el jugador compartió sus sensaciones y destacó tanto el trabajo colectivo como el apoyo recibido en cada sede del torneo.

“Siempre contribuyo desde el corazón”

En zona mixta, el lateral celebró su aporte ofensivo y el momento que vive en la Copa del Mundo, donde ya ha logrado marcar en más de un partido.

“Gracias a Dios siempre he tenido la fortuna de poder marcar en estos dos partidos, de llevar el equipo y de despegarlo”, expresó.

Muñoz también resaltó el sentido de pertenencia que siente con la Selección y el papel del grupo en cada logro: “Somos Colombia… contribuyo siempre en lo mejor que he podido para entregarle al equipo”.

El apoyo de la afición, un factor clave

El defensor no pasó por alto el ambiente vivido en las sedes del Mundial y el acompañamiento de los hinchas colombianos, que han convertido los estadios en una especie de localía para la Tricolor.

El jugador agradeció el respaldo constante y destacó la energía de los aficionados, quienes han estado presentes en gran número en cada presentación del equipo.

Un plan que dio resultado ante un rival difícil

Sobre el desarrollo del partido, Muñoz explicó que el equipo sabía que enfrentaría un rival ordenado y con bloque bajo, lo que exigía paciencia y movilidad para encontrar espacios.

“Sabíamos que venía un equipo con cinco atrás, había que mover la pelota de un lado a otro, manejar los tiempos y aprovechar los espacios”, señaló.

Paso a paso rumbo a Portugal

Con la clasificación asegurada, el próximo reto será el duelo con Portugal, un partido que puede definir el liderato del Grupo K. Muñoz fue prudente al analizar lo que viene y pidió mantener la concentración.

“Paso a paso, teníamos dos finales por delante… ya vamos escalón a escalón, es un rival difícil y todos queremos jugar ese partido”, afirmó.

“Es un partido más, pero con mucha inteligencia”

De cara al cierre de la fase de grupos, Muñoz reconoció la magnitud del choque ante los portugueses, aunque llamó a mantener el enfoque competitivo sin perder la cabeza.

“Es un partido lindo, maravilloso, pero al final es un partido más. Hay que ser inteligentes, saber qué clase de partido vamos a jugar y competir”, concluyó.

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