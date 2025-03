“Día a día ganan partidos así, en una jugada aislada”: Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo durante el partido entre Brasil y Colombia correspondiente a la fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas. Foto: AFP - EVARISTO SA

La selección de Colombia rozaba un valioso punto este jueves en condición de visitante, pero en los minutos finales, Brasil encontró el 2-1 definitivo con el que agravó la crisis de la tricolor, que registra cuatro derrotas en sus últimos cuatro partidos y cayó al sexto lugar de las eliminatorias sudamericanas.

Néstor Lorenzo, técnico del combinado nacional, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al partido. Habló de la jugada que decidió el partido a favor de la canarinha, el arbitraje, los cambios que hizo y el estado de Dávinson Sánchez, quien salió por un golpe.

El análisis de Lorenzo

Hicimos un gran partido, un gol tempranero otra vez con un gran rival, la verdad que no es que entramos dormidos, sino que en una pelota filtrada cometimos un error, no era una jugada tan peligrosa, pero bueno, encontramos el equipo presionando y metimos a Brasil en su campo, merecimos más otra vez, pero bueno, esto es así.

El arbitraje de Alexis Herrera y el rendimiento de sus jugadores

Me quedan muchas dudas con decisiones arbitrales, de las cuales no se pueden comentar. Pero bueno, eso lo tienen que hablar ustedes, porque a mí me sancionan.

Felicito a los muchachos por el partido que hicieron. La verdad que estuvieron a la altura, vinieron acá, a Brasil, y creo que compitieron al más alto nivel con jugadores extraordinarios. La verdad que ellos tienen jugadores espectaculares, que juegan a los mejores clubes del mundo, arriba son aviones, muy difíciles de contener, y, sin embargo, el equipo estuvo para sacar un buen resultado.

¿Cómo está Dávinson Sánchez tras el golpe y por qué hizo el cambio de Jorge Carrascal por Jhon Arias?

Dávinson está bien, se está recuperando. Tuvo un mareo, por eso el doctor optó por sacarlo de precaución, pero ya está recuperado, gracias a Dios. Lo del cambio de Arias, lo teníamos que refrescar. James me dijo que podía seguir un poco más, y lo mismo Lucho y John. Teníamos que tapar un poco las bandas con un jugador que pudiera ayudar como volante también. Carrascal lo hace bien, tanto por derecha como por izquierda, y bueno, fue más que nada por eso.

Los siete cambios

Sí, la concusión, o sea, los golpes en la cabeza, habilitan tanto a tu equipo como al otro a hacer otro cambio. Como hubo dos sustituciones por golpes en la cabeza, los dos estábamos habilitados para hacer dos cambios más. Ellos por el golpe de Dávinson y nosotros por el golpe del arquero Alisson, que también salió por mareo.

¿Cuáles son aquellos detalles, para corregir no solamente en los últimos minutos, sino también en los primeros minutos?

Mira, con jugadores como los brasileros debes correr riesgo en todo el partido, primer minuto o último minuto. La verdad que aparte fue por un rebote que descolocó a Vargas, ¿no? Pero el tema es que, bueno, no es difícil darse cuenta de que los jugadores brasileros tienen una capacidad individual impresionante en el uno contra uno y son muy rápidos, no dan referencia. Se hizo un esfuerzo muy grande entre la línea defensiva y la línea volante para contener, para no llegar a sufrir.

Se sabía que iban a generar situaciones. O sea, lo hacen continuamente en Real Madrid, en Manchester, en Barcelona. Están en los mejores clubes del mundo y día a día ganan partidos así, en una jugada aislada. Son jugadores que tienen esa capacidad. Como nosotros también tenemos en nuestro equipo jugadores que la tienen.

