“Dominamos y merecimos más, no es fácil jugar acá”: Lorenzo tras perder en El Alto

Bolivia venció 1-0 este jueves a Colombia en los 4.150 metros de altitud de El Alto, le quitó el invicto en las Eliminatorias Sudamericanas y se metió en zona de clasificación directa al Mundial de 2026.

Con un gol de Miguel Terceros a los 58 minutos, Bolivia sumó 12 puntos y trepó provisionalmente a la quinta posición, mientras que los cafeteros continúan en la segunda casilla con 16 unidades detrás del líder Argentina.

Bolivia no solo le quitó a Colombia el mérito de ser hasta ahora el único invicto en la eliminatoria, sino que también lo venció después de 21 años. La última vez que los bolivianos derrotaron a los cafeteros fue en 2003 y desde entonces recogieron dos derrotas y dos empates.

En la décima fecha, prevista el martes, Bolivia enfrentará a los campeones del mundo y bicampeones de América en Buenos Aires, mientras que Colombia será anfitrión de Chile en Barranquilla.

Las palabras de Néstor Lorenzo

Pese a la derrota, Néstor Lorenzo valoró el trabajo de sus jugadores y manifestó sentirse orgulloso del trabajo de los futbolistas colombianos en El Alto. “Fuimos dominadores en el juego y en las llegadas, pero no pudimos concretar. Sabíamos que la precisión iba a ser muy importante. Ellos tuvieron una y concretaron. Nosotros tuvimos muchas y no pudimos”, arrancó.

“El error del gol son los tipos de errores que se comenten en este tipo de canchas y en estas condiciones de juego. No es fácil, incluso quedando con un hombre de más. No es fácil porque en los mano a mano ellos tienen una ventaja desde lo físico. Tratamos por todos lados, pero desgraciadamente no entró. A mis jugadores los felicito. Jugaron a ganar. Estoy orgulloso de mis jugadores”, dijo el argentino.

“El invicto se pierde por la falta de concretar, pero en este tipo de situaciones es normal que suceda. Se hizo un esfuerzo grande. Merecíamos llevarnos algo y ya a pensar en Chile”, agregó.

El argentino también habló sobre la lesión del delantero Roger Martínez, quien tuvo que salir sustituido tras recibir una fuerte entrada sobre los 20 minutos de juego. “Lo de Roger fue una lástima porque fue uno de los que mejor respondió a la altura en los entrenamientos y lo perdimos temprano. Tiene un esguince de tobillos. Luego nos va a decir el médico con un reporte más claro. La mayoría están bien. Nos vamos a recuperar bien para el martes”.

Para el técnico de la selección de Colombia, la enseñanza del encuentro recae sobre la advertencia previa de ser precisos y no dar chances para el rival.

Finalmente, Néstor Lorenzo valoró a las Eliminatorias Sudamericanas como las más difíciles del mundo por lo parejas que son y destacó al equipo boliviano. “El equipo boliviano es un equipo joven, aguerrido y que tiene dos o tres jugadores de buen pie y buena pegada. Tienen muy bien trabajado el tema de la media distancia. Felicitaciones a Bolivia. Es una eliminatoria muy difícil, pero Bolivia se hará fuerte en El Alto”, finalizó.

