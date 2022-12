El balance de Néstor Lorenzo tras seis meses como técnico de Colombia

Néstor Lorenzo, entrenador argentino de la selección de Colombia. Foto: FCF

La Federación Colombiana de Fútbol publicó este miércoles una entrevista que la misma entidad le realizó a Néstor Lorenzo, técnico de la selección de mayores, para hablar sobre su balance en los seis meses que lleva en el cargo, así como de las proyecciones que tiene con el combinado nacional para las próximas competiciones y para el camino rumbo al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, en 2026.

“El balance es muy positivo. Más allá de los resultados, no me refiero a eso. Es el inicio de un proceso en donde siento que los jugadores están convencidos de la idea que les estamos proponiendo, el armado de un equipo fuerte. Los cambios para ser permanente tienen que ser pequeños, ir logrando objetivos. Esos cambios no se consolidan si no hay convicción y trabajo. Día a día pensamos en cómo consolidar lo que queremos cambiar para bien”, aseguró Néstor Lorenzo.

Puede leer: Argentina y Brasil serán rivales Colombia en el Sudamericano sub 20

El argentino también habló sobre la importancia de la formación y de la comunicación de la selección con los clubes, de manera que la identidad del fútbol colombiano parta de un proyecto que unifique el balompié local con la proyección del combinado nacional. Así, por un lado, habló sobre el proceso de formación en las divisiones menores de la tricolor: “Charlamos mucho los cuerpos técnicos, nos cruzamos aquí en todo momento. Tenemos buena relación. La idea es que con el tiempo se proyecte o se arme un proyecto de selección que sea estable, tenga estructuras sólidas y se busquen jugadores con procesos de selección. Que los de la sub-15 en 8 o 10 años estén la Selección Mayor, hay que trabajar con una metodología uniforme”.

Por otra parte, se refirió a la comunicación con los clubes del fútbol colombiano: “Con los técnicos que hablé hemos coincidido en muchos puntos, hay una parte muy importante en la formación que debemos mejorar, en la formación en todo sentido desde lo técnico y táctico hasta lo físico. Es un trabajo de hormiga, los clubes sabemos que necesitan invertir en ese sentido para sacar un jugador formado de la mejor manera. Todo se irá haciendo de a poco, ojalá que todos vayamos en el mismo sentido y en lo que podamos ayudar desde nuestra posición vamos a colaborar”.

Le recomendamos: El Comité Paralímpico Colombiano homenajeó y premió a sus mejores deportistas

Lorenzo sabe que hay un recambio obligado en la selección, y sobre esa combinación y apuesta por la experiencia y la juventud aseguró que: “Los que tenemos muchos años en el fútbol sabemos que en un plantel son importantes los jóvenes por su energía, su frescura, su capacidad, pero también los viejos por su experiencia, por su manera de manejar los tiempos. (Ángel) Labruna decía que los chicos ganan partidos y los grandes ganan campeonatos. (...) Se debe aprovechar la experiencia de los que estén físicamente para competir. Ellos saben que tienen una responsabilidad mayor, por lo que hicieron, la fama, lo que ganaron. Ellos la asumen, es parte del compromiso que adquirimos”.

Sobre las eliminatorias rumbo al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, Lorenzo comentó que: “Las Eliminatorias empezarían en junio. En enero viene el Sudamericano de la sub-20, después tenemos Toulon sub-23 en junio, que si bien se cruza con Eliminatorias vamos a estar pendientes de eso porque habrá jugadores del proceso que pueden estar cerca. Vamos a ver si podemos hacer microciclo con esa sub-23 para armar un equipo competitivo que va a ser el futuro y el recambio de la Selección Mayor. (...) Me veo en el próximo Mundial, ojalá podamos estar presentes y compitiendo a gran nivel. Va a ser un camino muy duro, las selecciones sudamericanas son muy fuertes. Se ha visto que la competencia internacional también”.

Le sugerimos: Listas las rutas del Millonarios y Medellín en la Copa Libertadores 2023

A propósito del Sudamericano, este miércoles se conocieron los rivales de Colombia. Los dirigidos por Héctor Cárdenas compartirán grupo con Argentina, Brasil, Paraguay y Perú. La primera fase del Sudamericano se jugará en Cali, mientras que la parte final se llevará a cabo den Bogotá. El Grupo B está compuesto por Ecuador, el vigente campeón, y las selecciones de Uruguay, Venezuela, Chile y Bolivia. El torneo empezará el 18 de enero y terminará el 12 de febrero del próximo año.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador