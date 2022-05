El Mundial de Chile 62, el orgullo de nuestro fútbol durante 30 años

Colombia vs. Unión Soviética, en Chile 1962: Arriba, de izquierda a derecha: Carlos Cuéllar (secretario y tesorero), Rolando Serrano, Óscar López, Efraín "Caimán" Sánchez, Jaime "Charol" González, Aníbal Alzate, Héctor "Canocho" Echeverry y Jaime Correal Rubio (presidente de la delegación. Abajo: Herman "Cuca" Aceros, Marcos Coll, Antonio Rada, Marino Klinger y Héctor "Zipa" González. Foto: Cortesía Mundo Fútbol

Para el Mundial de Chile, la Fifa determinó que en el Grupo 3 de Suramérica se eliminaran Colombia, Perú y Bolivia, pero ante la renuncia de este último seleccionado, por problemas entre sus dirigentes, la serie se realizó solo con un doble enfrentamiento ante los incas. Era, sin embargo, una misión casi imposible, por los antecedentes entre ambas selecciones. Los de la banda roja en el pecho venían de hacer una gran presentación en la Copa América de 1959, en la que le empataron a Brasil y le ganaron a Uruguay.

En los tres duelos oficiales previos Perú le había ganado a Colombia 4-1, 4-0 y 4-1, por lo que probablemente llegó confiado al enfrentamiento. El 30 de abril de 1961, El Campín se llenó para el juego de ida, en el que el equipo dirigido por el maestro Adolfo Pedernera se impuso 1-0, con anotación de Eusebio escobar, ante pase de Delio “Maravilla” Gamboa. La revancha fue en Lima, el 7 de mayo. Y apenas iban tres minutos de juego cuando los incas se fueron arriba en el marcador con un penalti que transformó en gol Faustino delgado.

El gol de la histórica e inesperada clasificación llegó en la segunda parte, a los 69 minutos, cuando Héctor “Zipa” González conectó de cabeza un centro de Herman “Cuca” Aceros para vencer al arquero Fernando Carpena. El Estadio Nacional, no tan lleno como El Campín, porque el visitante no resultaba un rival atractivo, quedó en silencio. Luego, los murmullos en las tribunas aumentaron el nerviosismo de los incas, que no encontraron el camino del gol.

En Colombia la noticia se recibió con incredulidad cuando se anunció a través de la radio. El balompié peruano pasaba por un buen momento y gozaba de prestigio internacional, por lo que pasaron un par de horas antes la confirmación oficial. Era tan extraña la situación para nuestros jugadores y dirigentes, que no se tomaron en serio la preparación para el Mundial, en la que apenas se realizaron tres juegos amistosos, ante las selecciones de México y Costa Rica, y el club Bangú, de Brasil.

La delegación nacional viajó a Arica, la sede de su grupo, en el que estaban además Uruguay, Unión Soviética y Yugoslavia. Lo curioso es que en el debut ante los charrúas, el 30 de mayo de 1962, Colombia se fue en ventaja a los 19 minutos, gracias a un gol de penalti marcado por Francisco “Cobo” Zuluaga, el primer tanto tricolor en un Mundial. Eso sí, después los bicampeones le dieron la vuelta al marcado y ganaron con anotaciones de Luis Cubilla y José Sasía.

Nada mal estuvo el estreno en Chile, pero venía el máximo desafío, el poderoso equipo soviético. Lamentablemente, una de las figuras del equipo nacional, Deli “Maravilla” Gamboa, se lesionó ante Uruguay y no pudo jugar más en el campeonato. A los 12 minutos los europeos ya ganaban 3-0 y se presagiaba una catástrofe. Sin embargo, llegó un tanto de Herman “Cuca” Aceros que calmó el ímpetu de los rivales y les dio ánimo a los nuestros.

Arrancando el complemento llegó el cuarto gol soviético, pero dadas las circunstancias la presentación parecía digna. Sin embargo, Pedernera les dijo a sus muchachos que se tranquilizaran, que ya no tenían nada que perder, que intentaran tocar más en corto y divertirse. Y en verdad lo hicieron, sobre todo después de que Marcos Coll marcara el segundo gol de tiro de esquina, en una acción en la que un defensa que cubría el primer palo dejó pasar el balón pensando que el arquero Ley Yashin lo tomaría, pero el cuidapalos confió en que su compañero rechazaría y no alcanzó a reaccionar.

Antonio “Toño” Rada y Marino Klinger completaron después la hazaña colombiana, ese de la que viviríamos durante los siguientes 28 años, esa que dio origen a los memes de la época, las bromas de la gente que comenzó a decir que el CCCP (la sigla que identificaba a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) que lucías en el pecho los rivales, significaba Con Colombia Casi Perdemos.

La selección despertó elogios en todo el mundo y sus jugadores en pocos días eran considerados héroes. Pero después vino la tempestad. Cuando se esperaba la ratificación del su buen nivel, cayeron 5-0 ante la Yugoslavia de Vladimir Popovic y Dragoslav Sekularac, una despedida amarga luego de dos muy buenas actuaciones.

Esa experiencia, sin embargo, significó la presentación del fútbol colombiano ante el mundo, más allá de que entonces había muy poca difusión del evento. Lo que nadie imaginó es que vendrían seis eliminatorias decepcionantes, unas menos que otras, en las que la selección no estuvo ni cerca de clasificar. Hasta que llegó Francisco Maturana y la primera generación dorada de nuestro balompié para llevarnos a Italia, en 1990, cuando el país entero, gracias al desarrollo de las comunicaciones, ahí sí disfrutó el torneo como no lo había podido hacer 28 años atrás.

