Con la tranquilidad de la victoria contra Perú, el equipo nacional enfrentará este martes a Lionel Messi y compañía sin la presión de ganar a toda costa. Cuidar el cero en el arco propio será la prioridad, pero una victoria allanaría el camino rumbo a Catar 2022.

Hace mucho tiempo que Reinaldo Rueda no dormía tan bien como el jueves por la noche. Con la contundente victoria frente a Perú, en Lima, se quitó un peso de encima y comenzó con pie derecho su segundo ciclo en la selección de Colombia de mayores. Asumió el cargo en enero, con la presión de los malos resultados previos en la eliminatoria. De doce puntos posibles la tricolor había sumado cuatro, con once goles en contra y seis a favor.

Lo más complicado era recuperar anímicamente al grupo de jugadores tras las dolorosas y sospechosas derrotas ante Uruguay (3-0 en Barranquilla) y Ecuador (6-1 en Quito).

Para completar, debido a la pandemia, no había podido reunir al plantel y apenas tuvo cinco sesiones de trabajo antes de enfrentar a Perú, en medio de la polémica por haber apartado a James Rodríguez por problemas físicos.

Lea: Dávinson Sánchez: “Ante Argentina hay que tomar precauciones”

Pero Reinaldo Rueda apeló a su experiencia y don de gentes, sus treinta años de carrera como entrenador de fútbol y, sobre todo, a su conocimiento del futbolista colombiano, su estilo y sus gustos. Sin misterios ni complicaciones, les explicó a sus muchachos los conceptos básicos que quería implementar y los escuchó a todos. A Falcao y James, con quienes habló previamente, a Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina y Yerry Mina, con más influencia en el equipo. A Mario Yepes, que sigue siendo el enlace entre deportistas y cuerpo técnico.

El profesor Rueda, con dos mundiales de mayores, varias Copas América y Copas de Oro, eliminatorias y títulos (entre ellos el de la Copa Libertadores de 2016) más los que tenía cuando llegó por primera vez a la selección, aplicó todo lo aprendido en estos años y ganó su primera batalla.

Además de conseguir los tres puntos, que era lo fundamental ante Perú, el equipo se notó armonioso, sólido en defensa, propositivo en ataque, solidario y unido. Intentó aprovechar su fortaleza histórica, la tenencia de la pelota. Y los jugadores, sin corazón y alma en los juegos de noviembre pasado, volvieron a correr, meter y sonreír.

Está claro que no estaban cómodos con el anterior entrenador, Carlos Queiroz, pero también que demostraron su inconformismo donde no debían: en la cancha. Las derrotas en los dos juegos previos no fueron responsabilidad únicamente del estratega portugués.

Más: Sergio Busquets se baja de la Eurocopa tras dar positivo por COVID-19

Después de la buena presentación en Lima y los demás resultados de la jornada, Colombia ascendió un puesto y es sexta en la eliminatoria, pero con los mismos puntos que Paraguay y Uruguay, a dos de Ecuador y tres de Argentina, que tiene once unidades en la tabla que lidera Brasil, con quince.

La prioridad es sumar

Con un panorama mucho más claro que hace una semana, Colombia enfrentará este martes a Lionel Messi y compañía, por la sexta fecha de las eliminatorias a Catar 2022. Y aunque la consigna es ganar, la prioridad es sumar. Vencer a Argentina acomodaría al combinado tricolor en la tabla, sin duda; pero, dada la calidad del rival y los antecedentes históricos, un empate no sería un mal negocio, dependiendo de la forma en la que se de. Si el equipo compite de tú a tú y muestra jerarquía, habrá ratificado la buena presentación en territorio inca; perder, o jugar mal, evidenciaría que lo de Lima fue fruto de aprovechar las ventajas que dio el colero de la eliminatoria.

Por eso el plan de juego será diferente. En el once inicial habrá por lo menos un cambio. De acuerdo con lo trabajado durante el fin de semana, Rueda quiere darle mayor solidez al medio campo, pues Argentina tiene más talento y manejo que Perú. Una alternativa es sacar a Luis Díaz, quien jugó como extremo, e incluir a Sebastián Pérez, quien ayudaría en marca a Gustavo Cuéllar y Matheus Uribe, en una línea de tres, con Juan Guillermo Cuadrado un poco más suelto por delante de ellos.

Otra posibilidad que se maneja es darle la responsabilidad a Edwin Cardona de jugar al lado de Cuadrado y dejar un solo hombre en punta: Duván Zapata. En ese caso saldría de la titular Luis Fernando Muriel.

En la zona defensiva no se presentarán modificaciones. Si bien Perú no atacó mucho, Stefan Medina, Yerry Mina, Dávinson Sánchez y William Tesillo respondieron cuando fueron exigidos. Al cuerpo técnico le gusta la eficacia que tienen en el juego aéreo, más allá de que se pierda algo de salida, especialmente por el costado izquierdo.

Mire: La electricidad de Luis Díaz, el flaco atrevido de la selección de Colombia

Pensando en que en algún momento se pueda necesitar un jugador rápido, encarador y gambeteador si el juego está complicado, Rueda convocó a Jaminton Campaz, quien se unió al grupo y entrenó ayer.