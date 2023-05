“Estamos logrando lo que el país espera de nosotros”: DT de la selección sub-20

Héctor Cárdenas (cent.) abraza a Tomás Ángel, autor de dos de los cinco goles de la victoria de la selección de Colombia sub-20. Foto: Agencia AFP

Colombia ha llegado lejos en el Mundial sub-20, pero aspira a más. Este miércoles, tras golear 5-1 a Eslovaquia, el combinado nacional aseguró su clasificación a los cuartos de final del torneo que se realiza en Argentina.

Héctor Cárdenas, entrenador del combinado nacional juvenil, se mostró tranquilo tras la victoria y aseguró que el equipo cada vez está más cerca de ejecutar a la perfección su idea de juego.

“Una vez más demostramos nuestra intención. A esto quiere jugar la selección de Colombia sub-20. Cada vez tenemos una propuesta más consolidada y estamos haciendo lo que el país quiere de nosotros”, aseguró el estratega en la zona mixta después del partido.

El partido contra Eslovaquia tampoco fue sencillo. Colombia fue superior en los 90 minutos, pero los goles que llegaron en la segunda parte no aparecían en la primera.

Antes del descanso, en el marcador reinaba el 0-0, igualdad que se rompió rápido, pues a los 48 minutos la selección de Cárdenas ya ganaba 1-0. Y seis minutos más adelante, ya iba 3-0.

“En el entretiempo a los muchachos les dije que tuvieran paciencia, que en cualquier momento iba a llegar el gol y con eso, tras el primero, vendrían mayores espacios que debíamos aprovechar. Esos espacios se generaron esos espacios y vinieron más goles”, explicó el entrenador.

Cárdenas, además, resaltó la evolución del equipo, que por primera vez en el torneo no empezó el partido perdiendo por 1-0: “Es importante la evolución del equipo. Corregimos cosas, como no empezar perdiendo, no estar abajo en el marcador. Este grupo viene ratificando el trabajo que venimos haciendo”.

Colombia, por ahora, espera en cuartos por su próximo rival, que saldrá en unas horas del duelo entre Italia e Inglaterra.

Será un partido histórico, pues la selección está ante la chance de igualar la participación en el Mundial de 2003 de Emiratos Árabes, cuando perdió en semifinales contra España.

