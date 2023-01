Héctor Cárdenas sobre la sub 20: “Colombia tiene que seguir mejorando”

Héctor Cárdenas, seleccionador sub-20 de Colombia. Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr.

El seleccionador sub-20 de Colombia, Héctor Cárdenas, afirmó este lunes que espera el crecimiento de sus jugadores en el hexagonal final del Sudamericano de la categoría que se jugará en Bogotá y en el que los anfitriones debutarán el martes con Uruguay, que superó la primera fase como líder del Grupo B.

El estratega destacó que Colombia ha mejorado partido a partido y que ha encontrado una identidad futbolística.

“Tenemos que continuar y no parar. El equipo ha evolucionado partido a partido, ha encontrado esa identidad y ese juego que nos ha caracterizado. A partir de ahí venimos construyendo y fortaleciendo algunos aspectos que el equipo tiene que seguir consolidando porque estos partidos acá en Bogotá son totalmente diferentes. Cada uno tendrá un plan de juego que cada debemos ir construyendo”, dijo.

Cárdenas matizó que hay los partidos decisivos que se jugarán en los 2.640 metros de altitud de Bogotá son distintos a los que se jugaron en los 1.000 metros de Cali durante la fase de grupos.

“Para nadie es un secreto que existe la realidad de la altura porque desde el primer momento la empezamos a sentir, mucho más cuando estábamos entrenando. Es una realidad con las que todas las selecciones se están preparando”, expresó.

Colombia se clasificó al hexagonal final como segunda del Grupo A por detrás de Brasil y por encima de Paraguay.

Desde el Grupo B avanzaron Uruguay, la sorprendente Venezuela, que llegó sin muchas opciones a la penúltima jornada, y Ecuador, el país que conquistó la última edición, jugada hace cuatro años en Chile.

El entrenador Cárdenas dijo que está buscando soluciones contra la falta de gol de su equipo, que apenas anotó cinco veces en cuatro salidas. Admitió que por este motivo no quedan tranquilos a la hora de cerrar partidos cruciales, como los que se avecinan.

“Estamos trabajando en todas las variables que hacen parte del juego y una de ellas es la manera de como progresamos para llegar a situaciones claras de gol. Ahí es cuando la parte mental del deportista es importante y buscamos estabilizar esa idea y esperamos ser más eficientes”, dijo.

Sobre la posibilidad de que regrese Jhon Jáder Durán, que se unió recientemente a Aston Villa, dijo: “Es un tema administrativo del que trato de no ocuparme. La realidad es que hoy estamos 22 y con eso contamos. Si vuelve, bienvenido será”.

Sobre la vuelta del capitán Gustavo Puerta, que ahora es nuevo jugador del Bayer Leverkusen alemán, aseguró: “El tema de la preparación mental es uno de los énfasis que tenemos en nuestro trabajo. No solo se habla de la parte física. El Bayer ha sido un club que se ha portado a la altura y la comunicación se ha hecho directa a través de la Federación y de nosotros”.

Colombia vs. Uruguay: el debut en el hexagonal final

De la selección uruguaya, Héctor Cárdenas destacó su funcionamiento colectivo y la intensidad que proponen desde el comienzo de cada partido.

“Tiene jugadores de muy buenas condiciones, no solo técnicas, sino físicas”, destacó.

Sobre el cambio de sede ahora que el Sudamericano se traslada a Bogotá, el entrenador dijo: “Agradecemos a Cali por el apoyo del público, que fue fundamental. Los muchachos se dieron cuenta qué significaba el Sudamericano, queríamos enamorar a la afición. Creo que la capital no será la excepción. Aquí pasaron muchos jugadores, la única Copa América que ganamos fue aquí, nos visualizamos con ese escenario lleno”.

La primera fecha del hexagonal final tendrá los siguientes partidos: Paraguay vs. Venezuela, Brasil vs. Ecuador y Uruguay vs. Colombia. La segunda jornada se jugará este viernes y la selección colombiana se medirá con la paraguaya.

La edición XXX del Campeonato Sudamericano sub-20 se disputará hasta el 12 de febrero y concederá cuatro plazas para el Mundial de la categoría, que transcurrirá en Indonesia entre el 20 de mayo y el 11 de junio.

