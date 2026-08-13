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Importante jugador de la selección de Colombia cambió de equipo: ya es oficial su fichaje

El lateral izquierdo colombiano fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Getafe de España.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
13 de agosto de 2026 - 07:43 p. m.
Partido amistoso entre la selección Colombia y Costa Rica en el Estadio El Campin de Bogotá
Partido amistoso entre la selección Colombia y Costa Rica en el Estadio El Campin de Bogotá
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
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Johan Mojica continuará su carrera en el fútbol español. El defensor colombiano fue confirmado como nuevo jugador de Getafe, después del acuerdo alcanzado entre el conjunto madrileño y RCD Mallorca para concretar su llegada. El club hizo oficial el fichaje a través de sus redes sociales y de su página web. Mojica firma por una temporada y estará vinculado al Getafe durante la campaña 2026/2027.

El colombiano llega para reforzar el lateral izquierdo de un equipo que apuesta por su experiencia y recorrido en el fútbol europeo. A sus 33 años, Mojica suma una amplia trayectoria en España y se prepara para vestir una nueva camiseta en LaLiga.

De hecho, Getafe será su octavo equipo en el fútbol español. Antes pasó por Rayo Vallecano, Real Valladolid, Girona, Elche, Villarreal, Osasuna y Mallorca, club en el que militó antes de concretar su salida.

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Su carrera también tuvo un capítulo en Italia, donde defendió los colores de Atalanta, mientras que sus primeros pasos como profesional los dio en Colombia con Deportivo Cali. Ahora, el lateral tendrá un nuevo reto en Madrid. Su experiencia internacional y su conocimiento del fútbol español fueron algunos de los factores que llevaron a Getafe a apostar por él para fortalecer una posición clave de cara a la nueva temporada.

Mojica, además, mantiene un lugar habitual en la selección de Colombia. El defensor ha sido recurrente en las convocatorias de Néstor Lorenzo y su experiencia con la tricolor lo convierte en una de las alternativas con mayor recorrido para el lateral izquierdo.

Con su llegada a Getafe, Mojica suma así otro capítulo a una carrera marcada por sus constantes cambios de club, especialmente en España. El objetivo ahora será consolidarse nuevamente en LaLiga y llegar con ritmo a los próximos compromisos con la selección colombiana.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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