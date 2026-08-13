Carrera de la Solidaridad: correr para transformar vidas a través de la educación

Participantes de la Caminata de Solidaridad en la edición de 2025. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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La Carrera de la Solidaridad llega este año a su cuarta edición con una apuesta que combina deporte, participación ciudadana y solidaridad. El evento, que nació como una evolución de la tradicional Caminata de la Solidaridad por Colombia tendrá como principal novedad la inclusión de los 21 kilómetros, una distancia pensada para quienes buscan asumir el reto de una media maratón.

“Parte de la innovación de la caminata ha sido la carrera. Comenzamos nosotros con 2.000 corredores y ya vamos en 7.000 corredores”, explica María Carolina Hoyos Turbay, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia, sobre el crecimiento que ha tenido la competencia desde su creación.

La Carrera de la Solidaridad se disputará el 30 de agosto y tendrá como punto de partida el Campín. Los participantes podrán elegir entre las distancias de 3K, 5K, 10K y 21K, esta última como la gran novedad de la edición. “Estamos estrenando una distancia que es 21K. Esperamos llenar los cupos de 21K, que es la media maratón”, señala Hoyos Turbay, quien destaca que detrás del reto deportivo existe también un propósito social.

Y es que los kilómetros recorridos tienen un destino más allá de la meta. Los recursos recaudados a través de las inscripciones de las cuatro distancias serán destinados a los programas educativos de la Fundación Solidaridad por Colombia. “Todos los recursos de la 3K, la 5K, la 10K y la 21K son para recaudar fondos para los programas educativos de la Fundación”, explica la presidenta de la organización.

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La carrera hace parte de la transformación que ha vivido la tradicional Caminata de la Solidaridad, un evento que está próximo a cumplir cinco décadas y que durante buena parte de su historia se realizó como un gran desfile por las calles de Bogotá. Ahora, la celebración se convirtió en un fin de semana solidario que tendrá dos grandes momentos: “El 29 de agosto tenemos un festival musical con Wisin, los Tupamaros y muchos más. Es gratuito. Y el 30, la Carrera de la Solidaridad, la carrera por la educación”, cuenta Hoyos Turbay.

Aunque la competencia es el componente deportivo de esta nueva etapa, la esencia del evento continúa siendo la misma: utilizar la convocatoria y el interés de los colombianos para financiar proyectos sociales. La Fundación tiene dos grandes líneas de acción: educación y sostenibilidad.

En el área educativa, el trabajo comienza desde la primera infancia y se extiende hasta los jóvenes que llegan a la universidad. “Hoy en día tenemos 2.200 jóvenes que son profesionales gracias a las becas pagadas al 100% de la universidad por parte de la Fundación Solidaridad por Colombia”, destaca Hoyos Turbay.

Para ella, la educación es precisamente la razón principal por la que la organización decidió enfocar la carrera hacia este propósito. “La mejor manera, la mejor arma para combatir la pobreza, sin lugar a dudas, es la educación. Un joven educado con oportunidades es una familia con mayor posibilidad de prosperidad. Es decir, hay una verdadera movilización social”, afirma.

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El trabajo de la Fundación también incluye proyectos de sostenibilidad, acceso a agua potable, construcción de escuelas y atención a comunidades afectadas por desastres naturales. Pero el carácter deportivo de la carrera no es ajeno a la historia de la Caminata. Durante casi 50 años, el evento ha reunido a generaciones de colombianos alrededor de una misma causa. Por sus jornadas han pasado figuras como Pelé, Cantinflas y los protagonistas de El Chavo del Ocho.

La historia de la Caminata también ha estado atravesada por momentos difíciles para el país y para la propia familia de Hoyos Turbay. Sin embargo, el evento ha mantenido su propósito. Desde 1979, solo dejó de realizarse en una ocasión, el año del asesinato de Luis Carlos Galán.

“La caminata es un patrimonio de los colombianos y de las personas que vivimos o hemos estado en Bogotá y también de los colombianos porque a través de la televisión lo han podido seguir”, sostiene. Hoy, esa tradición se traslada también al deporte. La organización busca que los 7.000 corredores no solo completen una distancia, sino que entiendan el significado que hay detrás de cada inscripción y cada paso.

“Cada paso cuenta, cada paso transforma vidas porque apoyando la Carrera de la Solidaridad estamos dándole oportunidades a jóvenes y niños que necesitan poder salir adelante y no tienen, sus familias no tienen recursos para la educación”, afirma Hoyos Turbay.

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Por eso, la invitación para el 30 de agosto va desde quienes quieren asumir por primera vez una carrera de 3 kilómetros hasta los corredores experimentados que se atrevan con los 21K. La meta será diferente para cada participante, pero el destino de la carrera será el mismo: contribuir a que más niños y jóvenes tengan oportunidades educativas.

“En la medida en que vaya la gente, el evento va a seguir siendo vigente y las marcas van a querer seguir patrocinando estar allí”, explica la presidenta de la Fundación.

Así, la Carrera de la Solidaridad busca hacerse un espacio dentro del calendario deportivo de Bogotá con una propuesta que va más allá del cronómetro. El reto estará en completar los kilómetros, pero el verdadero objetivo será que cada uno de ellos se convierta en una oportunidad para alguien que todavía espera llegar a la universidad, terminar el colegio o encontrar un camino para transformar su vida.

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