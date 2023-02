Isabella Echeverri anunció su retiro: “el fútbol seguirá haciendo parte de mí”

Isabella Echeverri celebra un gol con la selección de Colombia en 2019. Foto: Getty Images - Jam Media

A través de un emotivo video, la deportista Isabella Echeverri anunció este lunes que deja el fútbol profesional. La ahora exjugadora, quien hizo parte del equipo femenino de Sevilla de España y de Monterrey de la liga mexicana, consiguió llevarse con la selección de Colombia la copa en los Juegos Panamericanos de Perú en 2019 y participó en torneos importantes como: los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 y el Mundial de Canadá en 2015.

“Hoy me retiro del fútbol profesional sabiendo que lo di absolutamente todo. Las lesiones y el tiempo me llevaron a entender que no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí lo podemos utilizar para crecer y sacar lo mejor de nosotros. Hoy empieza un nuevo camino de mi vida, donde el fútbol seguirá haciendo parte de mí, pero de manera distinta”, aseguró Echeverri.

Gracias a todos los que me acompañaron en esta etapa de la vida, se vienen sueños más grandes! ✌🏼⚽️ pic.twitter.com/hZZ7iyqK3Y — Isabella Echeverri R (@Isaeche11) February 20, 2023

En la publicación también compartió una carta que escribió hace 19 años, cuando era una niña soñadora, a la que le agradeció por atreverse a romper con lo establecido a pesar de las críticas.

“Gracias por enseñarme que la vida y la cancha se parecen más de lo que pensamos. Debemos desaprender todo aquello que nos aleje de la igualdad y aprender a recibir escenarios donde todos los goles sean igual de importantes”, aseguró la paisa de 28 años.

“Gracias por entender que las mujeres no tienen que adaptarse al fútbol, sino que el fútbol debe adaptarse y recibirlas a ellas. Y sobre todo, gracias por entender que los sueños sí se cumplen”, agregó Echeverri.

Isabella Echeverri mostró la intimidad del vestuario colombiano tras ganar la medalla dorada en #Lima2019. ¡Historia pura! pic.twitter.com/z3V7f6uLtA — SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2019

En 2019, cuando La Liga contra El Silencio y la Fundación para la Libertad de Prensa denunciaron casos de corrupción en el fútbol femenino, Echeverri y su compañera Melissa Ortiz compartieron un video afirmando que esto era cierto y señalaron a Felipe Taborda, extrenador de la selección femenina de Colombia.

A su vez, contaron que la jugadora Daniela Montoya había sido vetada luego del Mundial de Canadá 2015 por denunciar que no se les realizó el respectivo pago del premio prometido por clasificar a los octavos de final del torneo mundialista.

Decidimos ser honestas con la realidad del futbol en nuestro país. Con una serie de videos queremos crear conocimiento de lo que está pasando. Amamos a nuestro país y queremos que las cosas cambien para el bien de las mujeres futbolistas. @MelissaMOrtiz #menosmiedomasfutbol pic.twitter.com/Y6aT7mmKTO — Isabella Echeverri R (@Isaeche11) February 18, 2019

Otras de las denuncias fueron las llamadas ‘convocatorias paralelas’, en las que algunas de las jugadoras compartían con las llamadas oficialmente, pero tenían que asumir todos gastos en las concentraciones. También aseguraron que les intentaron vender sus propias camisetas de competencia y cuando se las daban eran viejas o usadas.

A estas denuncias se sumaron jugadoras como Yoreli Rincón, Carolina Pineda, Vanessa Córdoba, Tatiana Ariza, entre otras. Ante estas denuncias, algunas de ellas no fueron tenidas en cuenta para siguientes convocatorias de la selección femenina de Colombia.

Así lo recordó Echeverri en su despedida, en la que aseguró: “Hoy, es momento de trascender. Me retiro del futbol profesional para darle la bienvenida a una mujer que apareció en marzo del 2019 pidiendo respeto e igualdad en la selección de Colombia, que silenciosamente fue oprimida y se mantuvo dentro de mí. Una mujer que desde pequeña sabe que su gran propósito de vida es liderar con ejemplo y mostrarle a millones, que las mujeres podemos liderar el mundo y el fútbol, con valentía”.

