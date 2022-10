Jesurún sobre la selección femenina sub 17: “Por supuesto que sí hay premios”

Ramón Jesurún, presidente de la FCF. Foto: archivo

Luego de la polémica que suscitó el mismo Ramón Jesurún al principio de esta semana al decir que las jugadoras de la selección femenina sub 17 no recibirían premios por su participación en el mundial de la categoría por ser “amateurs” y no “profesionales”, él mismo se retractó este viernes y dijo que sí habría un reconocimiento para las representantes de nuestro país tras el certamen que se acaba este domingo con la final que jugarán contra España.

“Por supuesto que sí hay premios muy importantes. Aunque yo creo que el premio más importante se lo están dando ellas al país, a todos nosotros. Indudablemente que sí hay premios, que fueron pactados desde mucho antes de venir aquí, esperemos que ahora sean con el título mundial en la mano”, dijo Jesurún.

Varios sectores le reclamaron a Jesurún sus palabras luego de que Colombia lograra clasificar a la final del mundial el pasado miércoles, sobre todo por el hito que significó esa hazaña, pues es la primera vez que un combinado nacional llega a disputar el título de un torneo FIFA.

“Todas son absolutamente unas guerreras, independientemente si son aficionadas, porque ya hay unas que tienen contrato de profesionales. Cuando uno habla con ellas, se nota la unión de grupo. Hay mucha confianza de la buena y esperemos que el próximo domingo le podamos entregar al país el primer titulo mundial de la historia”, afirmó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol acerca de la final del próximo domingo y de lo que simboliza el grupo de la sub 17, dirigido por Carlos Paniagua.

“Es de los momentos más emocionantes que he tenido yo, casi casi con lágrimas en los ojos, esa fue la misma emoción que vivimos todos en el país”, aseguró Jesurún sobre el paso a la final de las colombianas el pasado miércoles cuando vencieron a Nigeria desde el punto penalti.

¿Cuándo y a qué hora se jugará la final del Mundial Femenino Sub 17?

La final entre Colombia y España se jugará el domingo 30 de octubre a las 9:30 a.m., en el Estadio DY Patil de Mumbai. El partido podrá verse por el Gol Caracol.

