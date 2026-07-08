Jhon Arias, contundente tras la eliminación: “Ya está bueno de quedarnos en la puerta”

El volante de la selección lamentó la eliminación con Suiza en el Mundial 2026 y dejó un mensaje autocrítico tras quedarse nuevamente cerca de un resultado histórico con la Tricolor. Foto: EFE - Alex Cruz

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La eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un ambiente de profunda tristeza en el plantel. La Tricolor cayó 4-3 en la definición por penales frente a Suiza, después de igualar 0-0 durante los 120 minutos disputados en Vancouver, poniendo fin a una campaña que había ilusionado a todo el país. Jhon Arias, uno de los referentes de esta selección, habló tras el compromiso y asumió la derrota con autocrítica y aseguró que el equipo debe dar un paso adelante si realmente quiere competir por los títulos más importantes.

El extremo reconoció el dolor que dejó la eliminación y afirmó que el grupo tenía la convicción de pelear hasta las últimas instancias del torneo. Sin embargo, admitió que algo faltó para convertir esa ilusión en realidad y expresó su deseo de que este golpe sirva como punto de partida para el futuro de la selección.

“Ya está bueno de quedarnos en la puerta”

Arias fue contundente al analizar el momento que vive el combinado nacional y pidió que la eliminación no quede solo como una nueva frustración.

“Infelizmente nos quedamos a las puertas, con ese sin sabor, con esa ilusión grande que teníamos todos que nos hacía vibrar, creer que podíamos llegar hasta el último día, algo nos faltó que nos vamos precipitadamente de la Copa en los octavos, ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la Selección porque ya está bueno de quedarnos en la puerta y no llegar hasta el último día”.

Las palabras del atacante reflejaron el sentimiento de un equipo que llegó invicto hasta los octavos de final y que terminó despidiéndose del torneo desde el punto penal, después de un partido muy equilibrado contra el conjunto europeo.

Arias descartó que Colombia haya subestimado a Suiza

El extremo también rechazó la idea de que Colombia hubiera llegado confiada al partido por la posibilidad de enfrentar a Argentina en los cuartos de final. Arias aseguró que, al interior del grupo, siempre existió la convicción de que Suiza sería un rival muy complicado, más allá de que sobre el papel muchos vieran accesible el paso a la siguiente ronda.

“A veces se tiene la mala costumbre de ver a los rivales por el nombre y no por quiénes son o cómo juegan. Era un partido trampa, si se puede llamar así. Por ahí, en el papel se veía asequible el paso a cuartos, pero nosotros en la interna sabíamos que no era tan fácil”.

En ese mismo sentido, el futbolista dejó claro que el posible cruce con Argentina nunca desvió la atención del plantel.

“El partido con Argentina no nos quitó el foco, siendo muy sincero. Ellos estaban haciendo su camino y nosotros estábamos haciendo el nuestro”.

Los largos desplazamientos, un factor, pero no una excusa

Arias también fue consultado por el desgaste que sufrió Colombia durante el Mundial, luego de recorrer varias sedes entre México, Miami, Kansas y finalmente Vancouver, mientras que Suiza llegó con un calendario que le permitió permanecer en la misma ciudad.

El atacante reconoció que las grandes distancias influyen en el aspecto físico, aunque evitó utilizar ese factor como justificación para la eliminación.

“Claramente afecta desde la parte física, porque nos tocó recorrer los tres países y grandes distancias, mientras ellos prácticamente venían jugando aquí en Vancouver. Pero no es una excusa. No todos competimos en igualdad de condiciones, es algo que viene pasando y va a seguir pasando”.

Finalmente, insistió en que Colombia tuvo las herramientas para competir y que el desenlace obedeció únicamente a los detalles que suelen definir este tipo de partidos.

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“Nosotros teníamos condiciones para competir, creo que competimos bien, pero infelizmente nos vamos para casa”.

Un Mundial que deja lecciones

Pese al golpe, Arias también destacó el recorrido realizado por Colombia durante el campeonato. Para el jugador, el balance deja aspectos positivos, aunque insistió en que todavía existen detalles por corregir para que la selección pueda alcanzar objetivos mayores.

“Soy un fiel creyente de que Dios nos tiene grandes cosas ahí adelante, pero nos falta hacer lo humanamente posible para llegar hasta allá, lo intentamos, hicimos un gran Mundial, pero no nos alcanza y así es el fútbol, nos vamos con un sin sabor”.

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El futbolista también dejó claro que el proceso debe continuar con autocrítica y capacidad de análisis para evitar que este tipo de desenlaces vuelvan a repetirse.

“Algo tenemos que ajustar y corregir, porque vamos por un camino que más adelante podamos cosechar cosas grandes porque creo que nos lo merecemos ya”.

Un adiós invicto, pero con un sabor amargo

Colombia cerró su participación en el Mundial 2026 sin conocer la derrota en el tiempo reglamentario. La selección sumó tres victorias y dos empates, para un rendimiento del 73 %, después de superar a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Ghana, además de igualar con Portugal y Suiza.

Frente al conjunto suizo, la Tricolor volvió a competir de igual a igual y generó opciones durante el compromiso, pero no logró romper el empate sin goles. La clasificación terminó definiéndose en la tanda de penales, donde Suiza fue más efectiva y selló la eliminación colombiana, un desenlace que Jhon Arias espera que sirva como impulso para que la Selección finalmente deje de quedarse a un paso de las grandes hazañas.

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