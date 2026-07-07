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Video: las lágrimas de Luis Díaz tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026

El atacante, que llegaba como una de las grandes esperanzas de la Tricolor en el Mundial 2026, no pudo contener las lágrimas tras la derrota por penales con Suiza.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
07 de julio de 2026 - 11:52 p. m.
El atacante, que llegaba como una de las grandes esperanzas de la Tricolor en el Mundial 2026, no pudo contener las lágrimas tras la derrota por penales con Suiza.
El atacante, que llegaba como una de las grandes esperanzas de la Tricolor en el Mundial 2026, no pudo contener las lágrimas tras la derrota por penales con Suiza.
Foto: Getty Images via AFP - ALEX GRIMM
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La eliminación de Colombia a manos de Suiza en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las escenas más dolorosas para la Tricolor. Apenas terminó la definición por penales, Luis Díaz rompió en llanto sobre el terreno de juego, reflejando la frustración de un equipo que soñaba con seguir avanzando y que terminó despidiéndose del torneo desde los once pasos.

Las imágenes del atacante colombiano, llorando desconsoladamente mientras era consolado por varios de sus compañeros, entre ellos James Rodríguez, rápidamente se convirtieron en una de las postales de la eliminación. Aunque Luis Díaz convirtió su cobro en la tanda de penales, no pudo evitar el desenlace que dejó a Colombia fuera del Mundial.

Un Mundial que prometía mucho más

La Copa del Mundo parecía estar destinada a convertirse en el gran escenario de Luis Díaz. Su extraordinario presente con el Bayern Múnich y el peso que había adquirido como principal referente ofensivo de la selección hacían pensar que sería el futbolista llamado a liderar el sueño colombiano.

Lea más: Colombia vs. Suiza: vea en video los penales fallados que definieron la eliminación

Sin embargo, el torneo nunca terminó de despegar para el extremo. Su único gol llegó en el debut con Uzbekistán y, a partir de entonces, su participación estuvo marcada más por la falta de fortuna frente al arco y la evidente ansiedad por volver a anotar que por ese protagonismo desequilibrante que acostumbra mostrar.

Contra Suiza volvió a ser un partido complicado para el atacante, que una vez más no logró exhibir su mejor versión durante el desarrollo del compromiso. Aun así, asumió la responsabilidad en la definición desde el punto penal y convirtió su lanzamiento para mantener con vida a la Tricolor.

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El llanto que refleja la desilusión

Pero el esfuerzo no fue suficiente. La eliminación terminó golpeando especialmente a Luis Díaz, quien no pudo contener las lágrimas tras el último cobro de Suiza. Mientras permanecía visiblemente afectado, varios de sus compañeros se acercaron para abrazarlo y acompañarlo en uno de los momentos más difíciles de su carrera.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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Banano(52366)Hace 8 minutos
Que triste. Otra generación de futbolistas que no saben hacer goles. La falta de contundencia en momentos claves nos refleja y nos desilusiona mucho. El equipo regresa con las manos vacías.
Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 9 minutos
¡Vamos Lucho! Sos grande.
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