José Pekerman: “El afecto de los colombianos es algo que siempre extrañaré”

¿Nostalgia? Ayer, mientras todos hablaban sobre el empate entre Colombia y Ecuador por las eliminatorias a Catar 2022, el Diario Marca publicó una entrevista con José Néstor Pekerman, quien fue director técnico de la tricolor y nos llevó a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

El entrenador argentino apareció tras dos años de ausencia, explicando que gran parte de su silencio se debió a la pandemia. En la entrevista para el medio español, Pekerman habló sobre su pasado en Argentina y en Colombia. Asimismo, aseguró que está listo para volver a dirigir en el fútbol mundial.

“Las ganas no se fueron nunca. Y no creo que se vayan. Estoy para entrenar mañana mismo. Creo que es el momento. Estamos, con mi equipo, con mucha energía y estudiando varias posibilidades con calma. Tengo un grupo de trabajo joven pero con amplia trayectoria y muy preparado. Y sí, la idea es volver en breve al ruedo del fútbol. Esperemos que se dé muy pronto”, aseguró Pekerman.

En la entrevista varias veces se le pregunta a Pekerman por sus procesos en Argentina y en Colombia. El entrenador deja claro el cariño por ambas naciones y por lo que vivió con ellas en las décadas anteriores: “Siempre voy a querer que les vaya bien. Soy argentino... y de Colombia viviré enamorado, del país y de su gente. Soy un poco más feliz cada vez que a ambas les va bien. Y soy un agradecido por el cariño que me brinda la gente en mi país... y también en Colombia”.

“El afecto de todos los colombianos es algo que siempre extrañaré. Fue hermoso y es hermoso recibir su cariño. Igualmente en Argentina me lo hacen sentir”, dijo el entrenador, que también habló del proceso de Reinaldo Rueda en el combinado nacional: “Le deseo los mejores éxitos, tanto a Reinaldo como a sus jugadores. Deseo que les vaya de manera excelente”.

Pekerman también se refirió a James Rodríguez y a Radamel Falcao García, que siguen siendo referentes de Colombia aunque el primero en mención no haya estado en los últimos meses con la tricolor: “Estamos hablando de dos figuras mundiales. No se llega tan alto porque sí. Ambos, como todos, pueden tener altas y bajas, pero de su calidad no hay discusión. Son jugadores fantásticos”.

Marca hizo énfasis en la ausencia de Falcao en el mundial de Brasil 2014 y en lo que dejó el Mundial de Rusia 2018, a lo que Pekerman respondió: “¡Increíble! Fue uno de los mayores sinsabores que me quedaron de esa etapa. Eran las dos figuras en esos momentos. En 2014, Radamel intentó llegar pero no le dieron los tiempos. En 2018 lo de James fue de sorpresa. Había llegado bien al Mundial. En el torneo, sufrió sus dolencias y no logramos tenerlo a tope. Estoy convencido de que con él en el campo ese empate con Inglaterra en octavos que nos deja afuera por penaltis hubiera sido distinto. Creo que hubiéramos pasado nosotros y en los 90 minutos. No es fácil afrontar un Mundial sin tus figuras, pero soy feliz por ambas Copas”.