Reinaldo Rueda: “El nivel del arbitraje me dejó preocupado y triste”

Colombia empató un partido que debía ganar contra Ecuador este jueves. Ahora, en medio de las serias dudas que genera su funcionamiento, debe buscar por fuera lo que no consiguió en casa.

Reinaldo Rueda, muy molesto con el arbitraje, que anuló un gol de Yerry Mina en el 90+9, habló después del compromiso en conferencia de prensa.

¿Qué opina del arbitraje?

Quedé muy triste y preocupado. Debemos cuidar el fútbol sudamericano. El próximo año completaremos 20 años sin tener un campeón del mundo. Estas situaciones dan pena ajena. Es muy triste que estos juegos, que los ve el mundo entero, den esta imagen. Al final nos autoengañamos. Y esto después se verá reflejado en el mundial. Es una verguenza.

¿Vio penal sobre Falcao? ¿Qué piensa de la mano de Mina?

Lo dije todo en la respuesta anterior. No vale la pena gastarse más en eso. No vale la pena llorar sobre la leche derramada. No sé por qué se dieron esas situaciones. Tenemos que sobreponernos y hacer el mejor trabajo para ir al mundial.

¿Le sorprendió el planteamiento de Ecuador?

Pienso que lo que iba a hacer Ecuador lo proyectamos desde ayer. Los conocíamos muy bien. Son una selección bien estructurada. Muy física, intensa y buena en los duelos uno contra uno. Eramos conscientes de que iban a hacer un juego muy práctico. Sabíamos de antemano el partido que ibamos a afrontar.

¿Colombia da espectáculo?

Esa es nuestra intención en la medida que se den las circunstancias, en la medida en la que los árbitros lo permitan y muestren el nivel necesario. Que sean justos. Al final considero que debemos hacer todos un mayor esfuerzo y hacer un mejor fútbol.

¿Qué buscaba con Roger Martínez y Daniel Muñoz?

La idea con Daniel era liberar a Cuadrado para aprovechar los espacios del final. La idea era que Roger se complementara con Falcao, pero se ubicó demasiado a la derecha y esa no era la idea.

¿Afectó el horario en Barranquilla?

Ya lo conversamos y pasamos a Conmebol la solicitud para cambiar de horario. Esperamos cambiar a una hora más fría que nos permita tener un mejor juego como sucede con otros equipos.

¿La convocatoria se quedó corta?

Los nombres que estaban eran los mejores, los que mejor se habían comportado en las últimas semanas. Hacer esa evaluación posterior al juego no resiste análisis.

¿Autocrítica? ¿Cuál fue el mayor error de Colombia?

El error fue no haber finalizado ni haber aprovechado las opciones que tuvimos. El arquero Domínguez fue determinante para el empate.

Opinión del VAR

Ya lo respondí antes...

Tres puntos y ningún gol ¿Falta de contundencia o mal funcionamiento?

Generación si hubo. Contra Uruguay, Brasil y Ecuador propusimos. Son partidos duros y complejos, pero en todos generamos. No concretamos algunas veces por falta de virtud y en otras por diferentes circunstancias. Analizando el juego, siempre propusimos en el área rival y hasta los momentos finales siempre buscamos la victoria. El análisis objetivo se los dejo a los medios.