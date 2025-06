Juan Fernando Quintero encendió las alarmas en América y la selección de Colombia

Juan Fernando Quintero en la previa del partido entre Medellín y América, correspondiente a la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Foto: América de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el cierre del partido entre Medellín y América disputado en la noche de este sábado, Juan Fernando Quintero, figura del cuadro escarlata y recientemente convocado a la selección nacional, generó preocupación luego de solicitar atención médica.

Quintero, sobre el minuto 68, presentó molestias en su rodilla izquierda. Trató de mantenerse en cancha, pero a 10 minutos del final fue remplazado, con evidentes muestras de dolor. El mediocampista antioqueño se realizará exámenes para conocer el alcance de la lesión.

“Salió con una molestia en la rodilla y no queríamos correr el riesgo de que se aumentara esa molestia y por eso decidimos sacarlo. Hasta que no haya un diagnóstico no diré nada, pero esperemos que no sea nada importante no solo por la Selección o América, sino por él”, explicó el técnico escarlata.

La presencia de Quintero en la selección para los próximos dos partidos de eliminatorias contra Perú (6 de junio) y Argentina (10 de junio) quedó en suspenso. Versiones difundidas por la prensa apuntan a que el jugador sufrió una distensión en la rodilla.

🚨 Hoy se le practicarán exámenes a Juan Fernando Quintero para determinar el alcance de la lesión sufrida anoche en el Atanasio Girardot. El jugador debía reportarse esta tarde en Barranquilla.



El primer reporte enviado a la FCF evidencia una posible distensión en la rodilla. pic.twitter.com/NxESQqQ765 — Julián Capera (@JulianCaperaB) June 1, 2025

En caso de que se confirme el diagnóstico, Juanfer se quedaría por fuera de la convocatoria de la tricolor y también se perdería algunos duelos claves de los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Dicho escenario obligaría a Néstor Lorenzo a buscar una alternativa en la posición.

No sería la primera baja de última hora que se presenta en la selección ara esta doble fecha, pues Jhon Córdoba, delantero que viene de proclamarse campeón de la Liga de Rusia con Krasnodar, se lesionó durante un entrenamiento y fue remplazado por Rafael Santos Borré, de Internacional (Brasil).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador