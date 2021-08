Juan Fernando Quintero salió a la defensa de James Rodríguez

Tras conocer su convocatoria a la triple fecha de Eliminatorias, Juan Fernando Quintero habló con ESPN de la actualidad de la selección y salió a la defensa de su compañero y amigo, James Rodríguez.

“A James yo lo amo. Siempre le he dicho que haga lo que lo haga sentir bien, lo que él diga no lo puedo controlar. Sabemos lo que representa en la selección. Hoy esta viviendo una situación particular en su club. Como amigo, sé lo que le duele su país, sé por lo que está pasando, está pasando un momento difícil en su equipo. Lo respeto mucho, tengo la esperanza de verlo en las próximas convocatorias, en su vida personal nunca me voy a meter. Como colombiano quiero que esté en la Selección para ganar partidos como siempre lo ha hecho”, apuntó.

Sobre el nivel del fútbol chino fue claro al decir que su rendimiento depende exclusivamente de él. “No es la Liga, es como uno se prepare, desde que uno tenga buenos compañeros todos es más fácil. Es el rendimiento del jugador, no tengo que demostrarle nada nadie, vengo a representar a mi país ya sea un minuto o noventa, lo más importante es que la Selección gane... Estoy feliz de estar jugando en China, agradecido con Dios por la experiencia”.

Y también develó cuál ha sido su mejor presentación con la selección, la goleada 3-0 a Polonia en Rusia 2018. “Todos recordamos ese partido tan bonito contra Polonia, en lo personal en lo que llevo en la Selección es el mejor partido que he tenido, por las sensaciones, el saber que estábamos por encima del rival que teníamos un nivel superlativo hacia el otro por el fútbol que mostramos. Eso lo motiva a uno para poder estar a uno dentro del campo”.

En la mañana de este miércoles, James Rodríguez, en una de sus transmisiones en Twitch, fue claro al decir que no tiene problemas con el cuerpo técnico de la selección y apuntó que espera que ganen en estas tres fechas.