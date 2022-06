Juan Guillermo Cuadrado: “Hay que dejar trabajar a Néstor Lorenzo”

El jugador colombiano de Juventus de Italia, Juan Guillermo Cuadrado durante una rueda de prensa en Bogotá. Foto: Carlos Ortega

Juan Guillermo Cuadrado se refirió en rueda de prensa sobre su presente con el club italiano, la selección de Colombia y su nuevo dirigente. También habló sobre el fútbol colombiano y su percepción de la Copa América Femenina.

El nuevo seleccionador nacional es el argentino Néstor Lorenzo. ”Cuando recibí la noticia no me lo esperaba, él es una gran persona y profesional. En los momentos que estuvimos con él desde 2014 creo que aportó mucho a la selección. Ahora tengo la confianza que el profe hará un gran trabajo”, dijo Cuadrado sobre la nueva incorporación de la Federación Colombiana de Fútbol.

Los cambios que se han evidenciado en las recientes convocatorias del seleccionado nacional evidenciaron un recambio generacional, con jugadores jóvenes y un par con experiencia. “Siempre es importante dar todo de mí para ser tenido en cuenta. Pienso que es importante tener la combinación de experiencia y juventud. Yo puedo aportar de muchas formas, no solo futbolísticamente sino en el camerino con los muchachos, hablando de lo que ya ha sido un recorrido y puedo ser diferencial en ese ámbito”, comentó el antioqueño.

“Colombia tiene un gran talento y a medida que va pasando el tiempo, vamos a ver esos jugadores que vienen. Ahora a Lucho Díaz le está yendo muy bien y no tuvo ese proceso de selección y es un crack. Pero así como a él hay muchos, ahora toca poner atención a esos veedores para que desde las menores sea más fácil esa transición”, agregó sobre los jóvenes.

En lo que respecta a los rumores sobre una posible ruptura en el camerino, el lateral del conjunto de la Vecchia Signora dijo: “No ha pasado nada en la selección. Se escuchaba que habíamos peleado y que estaba mal el camerino, son especulaciones que se hacen desde afuera y yo puedo asegurar que nunca ha habido una pelea”.

En medio de la eliminación, Cuadrado publicó un mensaje en sus redes sociales que parecía ser una despedida de la selección. “Puse el mensaje porque estaba triste, todos queríamos ir al Mundial pero no se nos dio. Para mí, es un orgullo vestir la camiseta, seguiré trabajando para estar porque no es fácil, debo esforzarme y dar lo mejor”, precisó el jugador, que dejó abierta la puerta a una convocatoria por parte de Lorenzo.

El antioqueño se refirió también a su presente con el equipo de Turín. “Estoy bien, me queda un año de contrato con Juventus. Aunque no fue un año muy bueno, siempre estaré muy agradecido. Después de tantos años peleando el título y ganándolo, ahora no lo tenemos. Pero creo que debemos saber que es complejo, porque se han ido jugadores importantes como Dybala y será difícil [encontrar] un reemplazo con las cualidades que tiene él, pero siempre hay jugadores que quieren demostrar y estar ahí.”

El volante no ocultó su afición por Deportivo Independiente Medellín y habló sobre las finales del fútbol colombiano. “Veo bastantes partidos de la liga local. De verdad espero que sea Medellín el campeón con esa ventaja que cogió; pero Nacional tiene un gran equipo y Millonarios viene jugando muy bien [desde] hace dos años con el profe Gamero. Cada año nuestro fútbol viene creciendo, pero para mí la final sería Medellín y otro”, dijo entre risas el oriundo de Necoclí.

El fútbol femenino tuvo un capítulo aparte y Cuadrado subrayó el crecimiento de la disciplina en el país. Hizo énfasis en que debe darse más apoyo a las jugadoras. “He visto algunos partidos, no pude ver la final de América y Cali, pero estuve al tanto. El estadio estaba lleno. Es un buen espectáculo y no solo en Colombia, en Europa también están haciendo récords. Creo que hay gran talento para lograrlo en el país”, concluyó.

