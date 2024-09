La selección de Colombia ya está en Barranquilla: así avanza la concentración

Cucho Hernández, James Rodríguez y Camilo Vargas durante la concentración de la selección de Colombia. Foto: FCF

La selección Colombia completó este lunes su tercera jornada de entrenamientos en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla.

El equipo, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, comenzó su concentración el pasado sábado 31 de agosto. Los primeros jugadores en llegar fueron Camilo Vargas y Carlos Cuesta, seguidos por Jhon Jader Durán, Yerson Mosquera, Juan Camilo Hernández, James Rodríguez, Kevin Mier, Johan Mojica y Yerry Mina, quienes se unieron al grupo progresivamente.

Este lunes por la mañana, Santiago Arias, Daniel Muñoz y Luis Sinisterra completaron la llegada de los convocados para los partidos del viernes contra Perú en Lima y el martes 10 de septiembre frente a Argentina en Barranquilla.

Entre los convocados hay una novedad, el mediocampista Juan Camilo Portilla, de Talleres de Argentina, quien fue citado por el entrenador Néstor Lorenzo en medio de las dudas sobre el estado de salud del centrocampista Jefferson Lerma, que este domingo no fue convocado ni siquiera para el partido que su equipo, Crystal Palace, empató 1-1 con Chelsea.

El entrenador de las águilas, Oliver Glasner, aseguró que Lerma “tuvo un problema en su pie después del día de descanso”. ”Volvió y le dolía, no podía ponerse los guayos y no podía jugar. No sabemos de dónde salió la molestia, pero tenía bastante dolor”, expresó el estratega austriaco.

Con respecto al plantel que salió subcampeón de Copa América de Estados Unidos quedaron por fuera David Ospina, Deiver Machado, Matheus Uribe, Jorge Carrascal, Miguel Borja y Davinson Sánchez, unos lesionados y otros por decisión técnica.

Colombia, con 12 puntos, ocupa el tercer puesto de las eliminatorias del Mundial de 2026, por detrás de Argentina (15) y Uruguay (13).

