La utopía de Reinaldo Rueda y el paraíso perdido de Catar 2022

Reinaldo Rueda en el último partido de Colombia de local: la derrota con Perú en Barranquilla. Foto: Agencia EFE

Pasó hace poco más de un año, aunque parezca más lejano. Reinaldo Rueda volvió a la selección de Colombia iniciando 2021 para reemplazar a Carlos Queiroz, apartado de su cargo por la presión del camerino y las estrepitosas caídas contra Uruguay (3-0) y Ecuador (6-1). Rueda prometió, desde el primer día, regresarle la “identidad” al fútbol colombiano. La añoranza por el toque, la gambeta y un fútbol, en teoría, “más ofensivo” fueron las banderas con las que el vallecaucano asumió la dirección técnica y se sentó en el banquillo de la tricolor.

Hoy, doce fechas después y con Colombia prácticamente eliminada de Catar —a la espera del milagro—, el discurso del entrenador no logró plasmarse en la cancha. La racha de siete partidos sin anotar es producto de un equipo que no tiene claro a qué juega. El abuso de pases intrascendentes, la falta de profundidad, los centros sin sentido al área donde no hay rematadores y los disparos que no llegan al arco son las principales características de una selección a la que le cuestra crear más de una ocasión clara por partido.